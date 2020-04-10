10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

▲永和樂華夜市。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／新北報導

為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，中央流行疫情指揮中心10日宣布，針對夜市、傳統市場及商圈實施人流管制措施，不過永和樂華夜市就有10多條巷弄可以進出，除非強制封路，要規劃單一出入口，夜市自治會坦言有點困難。

永和樂華夜市是是雙和地區首屈一指的知名夜市，主要攤商集中在介於中山路與永和路之間的永平路路段，白天是正常道路，一到晚上就變成美食天堂。不過也因為店家與攤商是沿著街道巷弄，所以如果要規劃單一出入口，永和樂華夜市自治會副總幹事林順正坦言有困難，除了兩個大入口之外，其他還有10多條巷弄可以進出。

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▲和樂華夜市就有10多條巷弄可以進出。

再者永和樂華夜市自治會也沒有強制力去禁止民眾進入夜市，只能用勸導方式，林順正還說，傍晚時請民眾戴起口罩就被罵「神經病」，不讓他們進去夜市買東西那就不罵更兇。不過為了配合政府政策，樂華夜市自治會不定時會請人舉著「公共場所請戴口罩」與「保持社交距離」的牌子。

▲樂華夜市自治會不定時會請人舉著「公共場所請戴口罩」與「保持社交距離」的牌子。

至於拉大攤位安全距離、用餐位置要採取隔板等防疫作為及劃設地面標示等，林順正說，自治會基本上都會配合，也都有跟攤商說明，但同樣也無法強制要求，只能不斷的提醒再提醒。

▲目前多數攤商用餐位置沒有裝設隔板。

▲樂華夜市攤商在地面劃設標示。（圖／記者黃士原攝）