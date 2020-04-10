埃及團10人群聚1死亡！　「還有1人重症」使用呼吸器治療中

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內再增1例死亡，為埃及旅遊團團員70多歲男性，個案本身有慢性疾病，為重症高危險群，發病23天後過世，為我國第6例死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，埃及團群聚共有10人，除了該起死亡個案外，還有1人為重症，至今仍用呼吸器治療中。

中央流行疫情指揮中心表示，該名埃及旅遊團團員（案101）本身有慢性病史，3月17日發病就醫、3月19日確診，個案於入院時無明顯肺炎，收治一般隔離病房，3月20日檢查發現肺部浸潤明顯增加，並出現呼吸窘迫情形，轉至加護病房隔離治療，後續個案因肺炎持續惡化，不幸於4月9日病逝，為我國第6例死亡個案。

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中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，死亡個案本身有慢性疾病，為重症高危險群，病程約在5至7天的時候呼吸功能變差使用呼吸器，後續也曾使用葉克膜但仍無救回，初步瞭解沒有使用抗病毒藥物。

指揮中心統計，昨(9)日國內新增1,580例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計43,886例(含38,780例排除)，其中382例確診(今日新增案381、382)，分別為328例境外移入及54例本土病例。確診個案中6人死亡，91人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，健康情形良好，持續於集中檢疫所進行密切健康監測。