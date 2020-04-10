大陸一日新增4例本土　黑龍江1例「感染源不明」…廣東3人

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▲武漢解除封城。（圖／路透社）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸國家衛健委網站10日通報，4月9日0-24時，新增確診病例42例，其中38例為境外輸入病例，4例為本土病例（廣東3例，黑龍江1例）。其中，黑龍江省新增病例由哈爾濱市報送，為54歲男患者，目前感染路徑不明。此外，當地還新增3例無症狀感染者。
大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（內蒙古2例，上海1例）；新增無症狀感染者47例，其中境外輸入無症狀感染者14例。
境外輸入現有確診病例733例（含重症病例34例），現有疑似病例53例，累計確診病例1141例，累計治癒出院病例408例，無死亡病例。
此外， 黑龍江省省內新增確診病例1例（哈爾濱市），新增無症狀感染者3例（哈爾濱市3例）。確診患者54歲，自訴無武漢市及周邊地區、或其他有病例報告社區的旅居史，無法確定是否與發熱、咳嗽等症狀人員或確診病例、輕症病例等發生過密切接觸，目前在定點醫院隔離治療。
廣東省新增本土案例為境外輸入關聯確診病例，一共3例，廣州報告2例（隔離點、主動排查各發現1例）、河源市報告1例（隔離點發現）。
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