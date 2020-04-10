大陸一日新增4例本土　黑龍江1例「感染源不明」…廣東3人

受到新冠肺炎影響東京奧運延期一年，田徑世錦賽也已經確定順延一年，而將會撞期的日本福岡游泳世錦賽，該怎麼因應成為一大難題，就有消息人士透露，游泳世錦賽可能會在福岡以外的城市分散舉辦，來因應龐大的成本考量。