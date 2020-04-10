安理會召開疫情會議「15國2草案」難解　秘書長促發合作聲明：有穩定效果

▲圖為聯合國安理會3月20在紐約聯合國總部大樓，針對阿富汗議題召開會議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國安全理事會在以德國為首的9個非常任理事國敦促下，周四（9日）首度針對新冠肺炎疫情召開視訊會議，與會的15國在「是否進行具體行動」上談不攏。

路透社報導，葡萄牙籍聯合國常務副秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），於視訊會議中指出，全球疫情大流行動搖國際間的安全及和平，而各國之間的嫌隙和齟齬已經反過來影響防疫能量，「這次安理會的會議，對於2019新型冠狀病毒疫情期間的和平及安全，能夠起關鍵性的作用。當然，安理會的團結和所提出的解決辦法，能夠彌平這個時期的緊繃。」

各國外交官此前都對安理會多所責備，因其在美國和中國疫情大流行問題上毫無作為。新冠肺炎於12月底在中國武漢傳出，1月爆發；美國近來平平要求安理會將新冠肺炎定調為中國來的病毒，顯然兩國仍為病毒起源交相指責，不過這周以來，美方的態度已經轉變，不再如此強烈要求；會議上匿名出現的歐洲外交官員認為，病毒的正式名稱不是現在最重要的事，「它就是2019新型冠狀病毒（COVID-19）」。

本次會議召開前，安理會成員國分別提出2項草案，一項由北非國家突尼西亞代表10個非常任理事國提出，呼籲各國團結合作發起國際緊急行動，以緩和疫情蔓延；一項則由法國提出，呼籲全球應以人道出發，暫停所有敵對「砲火」，重新聚焦對抗疫情。不過法國的提案至今只有5個常任理事國（法國、英國、美國、俄羅斯、中國）參與。

美國總統川普（Donald Trump）上月稱疫情是「中國病毒」（Chinese virus），他近期也與世界衛生組織（WHO）槓上。中國駐聯合國大使張軍9日告訴安理會，應該拒絕任何污名化與政治化的行為。

美中兩國持續在國際組織內各執己見，安理會上關於具體作為的合作阻礙過大；聯合國國際危機智庫主席高文（Richard Gowan）指出，安理會現在的作用就是盡力促成一項團結的聲鳴，「在美中兩國互相爭執病毒起源好幾個禮拜後，安理會一項簡單的呼籲合作聲明，會是一個具有穩定心理的指標。」