政院拍板投保法　上市櫃、興櫃公司董監遭判解任後3年不得再任

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

要聞中心／台北報導

行政院院會今（9）日通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案，未來上市櫃、興櫃公司董事或監察人在訴訟發生後，即便辭職也不影響對其行為的訴訟，若經法院裁判解任確定後，3年內不得到其他公司擔任相關職務。

為完備財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心代表訴訟、解任訴訟的法規制度，金管會研擬修正「證券投資人及期貨交易人保護法」相關規定，這次提出「投保法」修法方向有3個，首先是完備代表、解任訴訟，其次為促進公司治理，最後市強化投資人保護。

金管會指出，所謂的代表訴訟指的是當公司的權益受到不法侵害，公司卻怠於請求賠償時，以投保中心自己的名義起訴，將獲得的賠償歸於公司的一種訴訟制度；解任訴訟則是當公司經營階層涉有重大損害公司行為或不法情形時，投保中心得請求法院裁判解任其董事或監察人職務，維護股東權益。

這次草案內容修正共有5重點，第一是完備起訴範圍，將興櫃公司、外國上市櫃或興櫃公司的董事或監察人，納入投保中心提起代表、解任訴訟的範圍；第二，明確起訴事由，也就是明訂對操縱市場、內線交易或詐欺等破壞交易秩序的行為，投保中心得提起代表、解任訴訟。

第三，程序從新，尚未判決確定的代表、解任訴訟事件，適用修法後規定；第四，代表訴訟，對對公司「已卸任」董事或監察人得提起代表訴訟，以及就同一基礎事實應負賠償責任的經理人得合併起訴；第五，解任訴訟，解任事由不以起訴時任期內發生者為限，且經裁判解任確定後，3年內不得充任上市、上櫃或興櫃公司的董事、監察人。

金管會表示，對於失格的董事、監察人，經裁判解任確定日起3年內不能擔任上市、上櫃或興櫃公司的董事、監察人，避免不適任的董事、監察人藉由改選或辭任等方式，重新擔任董事、監察人規避法律追訴的情形。