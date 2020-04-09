縣府南投市三合夜市　防疫宣導保持社交安全距離

▲▼南投縣府防疫宣導隊，到夜市宣導社交安全距離等防疫措施。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

因應新冠肺炎疫情，南投縣府結合警察局、衛生局、觀光處、建設處等單位組成防疫宣導隊，到南投市三和夜市進行防疫措施宣導，宣導人員手持擴音器沿途廣播，提醒民眾保持安全社交距離，也希望攤商及逛街民眾，都能戴口罩、勤洗手，落實各項防疫措施，降低感染風險。

縣府衛生局科長鄭绣錦表示，為防範新冠病毒疫情擴散，所有人潮聚集處恐成為防疫缺口，目前衛生局彙整了全縣，包括夜市、菜市場、賣場及觀光景點等人潮易聚集9大場域，將會陸續前往各場域舉辦18場次的防疫安全社交距離宣導，呼籲民眾遵循中央防疫中心的建議，保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離，盡量少去人潮聚集處，以確保健康。

縣府警察局防治科長謝建榮指出，配合中央防疫作業及確保縣內社區防疫安全，警察局將會同宣導小組持續前往人潮易聚集處進行宣導，提醒民眾在人潮密集處應保持安全社交距離並戴上口罩，提升自我防護能力，同時降低造成社區感染的風險。

員警也將會透過警用M-Police小電腦，隨機查詢民眾是否為居家隔離、檢疫對象，運用科技防杜違反居家檢疫、隔離規定，希望大家都能遵守各項防疫措施與規定。

縣府也再次呼籲民眾，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免造成社區感染，維護國人身體健康，請遵循中央防疫中心的建議，保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離。

居家隔離或居家檢疫民眾切勿趴趴走，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，涉足人潮聚集或易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險。

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