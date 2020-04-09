起底染疫超高檔禮服店！大亨級認證最有「戀愛Fu」　驚爆確診...逃回家挫咧等

▲台北市酒店女公關確診，現場進行消毒。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）患者確診，但有消息指出其中一名是台北市某知名酒店的公關小姐，根據目前掌握的疫調史指出這名小姐疑似出現發燒症狀後，仍繼續前往酒店上班，甚至還陪酒客外出吃宵夜，儘管台北市政府衛生局9日已派員到該酒店內外進行環境消毒，消息傳出已震驚台北市夜生活娛樂圈，更讓經常出入的大亨們人人自危。

▲台北市酒店女公關確診，現場進行消毒。（圖／記者邱中岳攝）

根據不願具名酒店幹部透露，這家有小姐染病的酒店，是位於台北市酒店業密集的某行政區內，但該店仍以小姐外型亮麗、身材高挑素質堪稱該行政區最優！北市衛生局日前上門進行疫調時，發現酒店內仍滿包，每間包廂內都有豪客叫小姐配酒談事情。

該店小姐染疫消息一傳出，北市衛生局並勒令該店所有小姐、少爺、曾和病患接觸的幹部全部都得居家隔離14天；業者更發簡訊向客人及配合幹部表示「本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業！不便之處，煩請各位幹部體諒，謝謝配合！」

有其他酒店經紀私下透露，由於台北市酒店經紀經常互相調小姐、或者根據熟客需求配合CALL屬意的酒店妹跨店配酒，這些高危險群的酒店妹經常一晚往返東西區各家酒店，經紀公司幹部配合的酒店也橫跨大安、中山等行政區最少超過10家以上，消息傳出除了該酒店直接配合防疫歇業外，也對其他酒店生意造成嚴重影響。

熟稔北市酒店生態的老司機「小王」表示：這家小姐染肺炎的酒店堪稱該行政區內素質數一數二的高檔禮服店，該店小姐外貌、身材還有穿著談吐都是一時之選，經常會給酒客「談戀愛」耳目一新的感受，就算在整個台北市也是排名前幾名的高檔名店，往來進出的消費者多是政商名流或商務聚會，消息傳出嚇壞不少經常在店內喬生意談商業合作的各領域大亨。

【其他新聞】

►快訊／「刀架陳時中脖子上」超狂陸生發死亡威脅 刑事局約談PO文大學生到案

►快訊／不滿店家態度差！ 公館中年男用餐亮塑鋼扁鑽刺傷2店員被捕



►「天然36E」無罩陸女應召畫面曝 個體戶接客恐成防疫破口



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！