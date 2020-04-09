台北酒店女公關確診　侯友宜：新北市沒有酒店





▲侯友宜視察淡水老街消毒 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導



針對台北市驚傳酒店小姐確診，新北市長侯友宜9日表示「新北市沒有酒店」，他建議北市採取區塊封鎖式消毒，提供第一線防疫同仁疫調資訊，讓前線工作人員了解情況。

對於娛樂場所與擁擠地點的防疫措施，侯友宜上午到淡水老街視察消毒作業前受訪表示，新北市跟台北不太一樣的是新北市沒有酒店，但有無酒店不是重點，針對賣場商圈、娛樂場所、人潮擁擠地方，若疫調出來有確診者經過，就會採取區塊封鎖式的消毒，所以每次疫調出爐，新北都會盤點所有路徑，迅速、徹底的消毒。

疫情指揮中心8日公布1名本土病例為台北市知名酒店的公關小姐，據稱她出現症狀後還繼續酒店上班，引起民眾恐慌。侯友宜建議，確診酒店小姐去過的地方，都應該區塊的消毒能讓疫情不擴散，因此他也認為，確診者路徑細節應該提供第一線作戰人員知道，有效防止疫情延伸，快速掌握疫情，但公布與否仍須經過中央同意。

侯指出，只要有確診個案出來，跟新北市有關的地點，市府會做全盤掌握，該去居家檢疫、消毒、管控都會做到位，北北基桃屬於大生活圈，台北發生的事情，新北不可能置身事外，與新北市有關的他一定全力以赴。

侯友宜也說，新北市在第一時間就一直強調「阻絕境外，管控境內」，因此做到禦敵從嚴、超前部署，不要等事情爆發才說「早知道」，且上層指揮官也要到第一線現場去看，才能徹底掌握狀況。

▲侯友宜視察淡水老街消毒 。（圖／記者羅婉庭攝）