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歐盟：歐洲疫情尚未達到高峰　義大利新增確診再度上升

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▲ 歐洲各國新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

▲ 歐洲各國新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）8日稱，歐洲新冠肺炎的新增感染數和死亡病例依然高，而且還沒有跡象顯示歐洲疫情已經達到高峰。隨著疫情在歐洲持續蔓延，歐盟8日宣布，申根區成員國家間繼續維持非必要的旅遊禁令，將今年3月中旬開始實施的封關令延至5月15日。

綜合外媒報導，ECDC的風險報告稱，在比利時、法國、義大利、馬爾他、西班牙、瑞士和英國等國家，因新冠肺炎而死亡的人數均高於預期水平，主要是65歲以上人群。儘管義大利和奧地利的死亡病例正在減少，但報告卻表示，目前沒有跡象顯示疫情已經達到高峰。

義大利8日新增542起死亡案例，較7日新增604例少，累計死亡人數達1萬7669人；但是義大利8日也新增3836例確診，比7日通報新增的3039例更多，累計確診案例也增至13萬9422例。

▲義大利。（圖／路透）

▲義大利單日新增死亡減少，但確診數增速加快。（圖／路透）

ECDC的負責人安德里亞‧阿蒙（Andrea Ammon）表示，根據目前可獲得的證據和依當前情況來看，預計疫情還會在歐洲繼續擴散。

阿蒙還說，現在突然取消所有封城令及其他社交距離的措施還為時過早，儘管這些嚴格的措施可能在經濟層面造成極大的影響。

在ECDC的評估報告發布前，世界衛生組織（WHO）歐洲主任克魯格克魯格（Hans Kluge）就已經警告，歐洲地區的疫情非常令人擔憂，各國政府要經過非常審慎的考慮，才可放寬社交距離與封鎖等防疫措施。

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