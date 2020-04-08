富比士2020全球富豪榜出爐！貝佐斯「付了贍養費還是最有錢」連三年奪冠

▲亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國富士比雜誌（Forbes）7日公布2020全球富豪排行榜，雖然和前妻離婚後拆分股票，讓亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）身價下滑，但他仍以淨資產1130億美元榮登今年榜首，這也是貝佐斯連續第三年搶下冠軍寶座。

據CNN報導，富豪排行榜前十名依序為貝佐斯、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates，淨資產980億美元）、LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault，淨資產760億美元）、股神巴菲特（Warren Buffett，淨資產675億美元）、甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison，淨資產590億美元）、ZARA創始人奧蒂嘉（Amancio Ortega，淨資產551億美元）、臉書創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg，淨資產547億美元）、第8名至第10名皆為沃爾瑪家族成員拿下Jim walton（淨資產546億美元）、Alice walton（淨資產544億美元）與Rob Walton（淨資產541億美元）。而貝佐斯的前妻MacKenzie Bezos因離婚協議獲得25%亞馬遜股票，因此名列富豪榜22名。

▲榜冠亞軍分別為亞馬遜現任CEO貝佐斯（Jeff Bezos）及微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）。（合成圖／達志影像／美聯社）



該份統計顯示，今年共有2095位億萬富翁，統計中亦考量到新冠疫情對市場造成的動盪。如在3月份上半個月，便有226人被踢出億萬富豪排行榜，與去年同期（2153 位）相比，億萬富翁減少了58人。富比士表示，「仍在榜內的富豪中，有51%淨資產少於去年，今年富豪們的淨資產合計維8兆美元，比2019年減少了7000億美元。」

目前世界上最富有的女性仍是沃爾瑪超市的繼承人愛麗絲，她以544億美元的淨資產排名全球第9。而除了貝佐斯前妻外，還有177人首度進入榜內。