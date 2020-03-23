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因應加州「禁足令」　Google I/O 2020線上活動也全面取消

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▲▼Google I/O 2020。（圖／取自Google）

▲Google I/O 2020線上活動也全面取消。（圖／取自Google）

記者王曉敏／綜合報導

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）於當地時間19日發布全州範圍的「禁足令」，要求4000萬名居民唯有在絕對必須的情況之下才可出門。因應此命令，Google年度開發者大會I/O 2020宣布全面取消。

此前，外界預期Google將會於今年度的開發者大會上發表中階機款Pixel 4a及新一代Android作業系統。Google本月初宣布，考量到新冠肺炎疫情持續延燒，在經國疾病管制與預防中心（CDC）、世界衛生組織（WHO），以及其他衛生機構的健康指導後，決定取消I/O 2020的實體活動，但不排除將一些演講場次和工作坊改為線上進行。

但隨著加州正式發布「就地避難」（shelter in place）指令，Google宣布今年將不會以認為形式進行I/O 2020活動。Google在聲明中指出，目前所有人最重要的事就是將注意力集中於協助人們應對所面臨的新挑戰，Google將會透過部落格及網路論壇分享Android更新。

目前，許多大型科技公司以陸續宣布取消未來幾個月舉辦的線下活動，包括臉書的F8年度開發者大會、微軟Build 2020，及蘋果WWDC等。

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