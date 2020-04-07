小學就背《長恨歌》眾人嘆：長大沒幫助　神人「曝一用處」...鄉民跪了

▲ 以前國文老師不免會考詩詞默寫。（示意圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

詩人白居易的《長恨歌》中，描述唐玄宗和楊貴妃的愛情故事，是為人傳誦至今的代表作之一。有網友發文表示，他在國小的時候就被老師要求背這首詩，直到現在他還能夠完整背誦出來，好奇大家是否有類似經驗，以及是否覺得這是件有意義的事。

有鄉民在PTT八卦版發文，他回憶國小六年級時，班導是國文老師，時常鼓勵他們多背誦唐詩宋詞，只要完整背出來就可以獲得小禮物。原PO說，有一次班導師給了一個考驗，要他們背出白居易的《長恨歌》，全長共840個字，而他正是全班裡少數有拿到小禮物的人。

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不過原PO也說，要完整背出整首大概要花7分鐘，且自從把《長恨歌》背起來後，他的記憶體似乎就少了一些，只要遇到背誦類的科目都考得不太好。有趣的是，事情已經過了8年了，他現在依然能從頭到尾把《長恨歌》背出來，而他同時也好奇，網友們覺得背誦詩詞是否是有意義的一件事呢？

▲《長恨歌》是不少人的童年回憶。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少人表示「溫泉水滑洗凝脂，跟洗五花肉差不多的事也能寫這麼美」、「小時候被逼被唐詩三百首跟三字經，有夠靠杯」、「小學五六年級導師是唐詩狂人，處罰都是抄唐詩，看情節程度抄長恨歌、琵琶行或者是將進酒，抄到不知不覺就背起來了」。

另有不少網友吐槽，背這些詩詞長大後也沒用，「老實說，老師自己都不知道背這個能幹嘛」、「背英文或是練習寫文章實用多了」、「寫作文也很難派上用場」、「沒用的東西大概剩印象了」。

不過也有鄉民表示，由於小時候沒網路沒電腦，因此會把背誦詩詞當成「娛樂」看待。另有人說身邊真的有這樣熱愛詩詞的人，讓他相當佩服。

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