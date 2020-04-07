駕駛初教-6華麗轉身　解放軍女飛行教官首帶訓成功

▲陸空軍首批飛行女教官第一次完成飛行教學任務。（圖／翻攝解放軍報）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍首批飛行女教官3月底帶領學員駕駛初教-6型教練機，完成飛行科目。據悉，這是空軍首度從航空兵部隊選拔女飛行員改任飛行教官，這批女飛行教官先後受訓於空軍航空大學、哈爾濱飛行學院、航空兵某旅，得完成初教機、高教機、殲擊機等三種不同機型訓練，再選調到航空大學初訓基地接受飛行教官改裝訓練。

《解放軍報》報導，飛行學員程彬在女飛行教官康健的帶領下，先後跨入前後艙，並駕駛初教-6型戰鷹教練機滑出停機坪，率先起飛。康健向學員提到，「我來操縱，你仔細體會。」

▲陸空軍初教-6初級教練機。（圖／翻攝自中國空軍）

康健在空中為程彬示範各項飛行動作要領，並在一連串著陸動作的教學提示下，讓程彬順利地將戰機降落在跑道上。結束這次訓練後，程彬表示，「教官的耐心指導，幫助我解決飛行中存在的許多問題。

這批去年8月才接受飛行教官改裝訓練的首批女性飛行教官，於今年2月底以全優成績通過了36項理論考試和實操考核，完成了從戰鬥員向教官的轉變。同為這批女教官的惠文靖認為，「要實現轉身，就得付出更多努力。」

▲初教-6丙的海燕機，經常參與航空特技表演。（圖／翻攝百度百科）

這次女教官教學首飛的初教-6型教練機，是20世紀50年代末期中國自行研制的螺旋槳初級教練機，長期服役於大陸空軍及地方航校，為空軍初級教練機主力機型，也是各類飛行員入門的必經機型。由於該機具有優良的飛行性能和操縱品質，因此，初教-6丙型的海燕機型，也常參與各種航空展，表演特技飛行。