火箭殘骸傘控制精準回收　大陸北斗系統僅差「最後一顆星」

▲ 長征三號乙運載火箭。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸在3月9日以長征三號乙運載火箭搭載發射第54顆北斗導航衛星，並在其中一個助推器上安裝多個降落傘，實現以火箭殘骸傘控制精準回收，這項技術由中國運載火箭技術研究院第一設計部研發，除了證實用降落傘控制系統的可行性外，也奠定了基礎供這項技術在未來進一步發展。

大陸以「三步走」戰略發展北斗系統，3月9日所發射的是隸屬於北斗3號系統，預計5月再發射第55顆北斗導航衛星，讓北斗系統得以完整，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的。

在第54顆北斗導航衛星順利發射之後，火箭殘骸的處理也是眾人注目的焦點，這是首次以降落傘控制助推器墜落時的姿態和方向，以往要找到殘骸，必須花上數個小時甚至是數個月的時間，而這次僅僅花了25分鐘就尋獲。

根據《環球時報》報導，航天科技集團一院傘控系統總體設計師張普卓表示，從提出方案到這次計畫成功實踐，已經經過了10多年的時間，就算經過無數次的試驗，這次的挑戰還是有一定的困難度，因為一個助推器的重量就高達4噸，在必須精準掌握開傘時機之餘，也要讓降落傘在不破損的前提下控制降落的姿態和方向，是無法輕易完成的目標。

大陸衛星導航系統管理辦公室也透露，第55顆北斗導航衛星，也就是北斗3號的最後一顆組網衛星，已經在4日運抵西昌衛星發射中心，預計於5月份發射，完成北斗3號全球星座部署。