嘉義市牌照稅紓困3重點　不限金額可延期、分期

▲嘉市多元補發稅單管道。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為減輕受新冠肺炎疫情影響的市民負擔，嘉義市政府財政稅務局針對使用牌照稅繳納，盤點各項紓困措施及提供最大的稅務協助，提出紓困3重點給有需要的市民，讓市民安心度難關。

▲ 牌照稅紓困3重點，已可延期並可分期。（圖／記者翁伊森翻攝）

車主因疫情影響，停用車輛期間免牌照稅。車主需先至監理機關辦理車輛停用，財稅局安排駐點（嘉義市監理站）人員，可直接現場辦理免牌照稅。另，補貼遊覽車客運業及小客車租賃業之營業車輛2020年使用牌照稅 50%，於稅單直接減免。不能於繳納期間內繳清稅捐者，可於繳納期間(含展延期間)內，申請延期或分期繳納，不限繳稅金額，延期最長1年，分期最長3年(36期)。

▲推出疫情期間停用車輛免牌照稅。（圖／記者翁伊森翻攝）

納稅義務人接受治療、隔離或檢疫等，牌照稅繳納期限展延至2020年5月31日(當日適逢假日，順延至6月1日)。納稅義務人無須事先提出申請，惟應於展延期限內，檢具各級衛生主管機關開立之隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，連同使用牌照稅繳款書，向財稅局申請並繳納稅款。上述展延期限屆滿時，仍接受隔離治療者，其繳納期限自隔離治療結束之次日起展延20日。

市府財稅局網站已建置「防疫免出門稅捐e專區」(https://www.citax.gov.tw/core/service/ptml.php?HtmlSrc=covid_19.html)，民眾可至網站專區辦理相關稅務事宜，並請多加利用e化方式繳稅，使您防疫免出門，也能申辦稅務大小事。另2020年使用牌照稅已於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止，繳款書已全面寄出，民眾如未收到或遺失，可利用多元補發稅單管道申請補發。如有相關問題，可撥打嘉義市政府財政稅務局服務電話：05-2224371#110～113洽詢。

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