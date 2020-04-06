　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜託別帶病毒來！石垣島開記者會求旅客「暫時不要來觀光」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼石垣島（圖／記者游琁如攝）

▲石垣市長6日召開臨時記者會，請遊客暫時不要上島旅遊。（圖／記者游琁如攝）

記者王佩翊／編譯

日本知名觀光勝地石垣島深受國內外旅客喜愛，然而受到日本新冠肺炎疫情影響，石垣市政府6日下午召開記者會，呼籲國民疫情期間不要到島上觀光，就算是長期在外工作的石垣島人也暫時不要「返鄉」，增加疫情擴散風險。

根據《琉球新報》報導，在此之前石垣市政府多次呼籲「身體狀況不佳」的旅客不要到島上旅遊，但隨著政府正式為發布緊急狀態做準備，石垣市意識到本島疫情的嚴重性，因此更改方針，希望所有旅客都暫時不要到島上旅遊。石垣市長中山義隆在記者會上籲請民眾，在緊急狀態期間不要進入石垣市旅遊觀光。

中山表示，石垣機場與日本國內各大都市圈都有直航班機，交通十分便利，但是希望非常時期內，大家可以減少上島的機會，同時也希望在本島工作的石垣島人暫時不要回家。他也提到，「只要過了這段非常時期，石垣島非常歡迎所有旅客到島上觀光旅遊。」

石垣島位於沖繩本島東南方約400公里遠處，是沖繩縣內的第三大島，擁有豐富的珊瑚礁與紅樹林景觀，更是日本國內首度被認定為「星空保護區」的地方。

ET快訊
暖唱防疫歌「MV卻掀戰」　蔡依林首發聲！
「知名國民內衣店」撐不住了！　6月底前關20間店
150萬人清明連假擠爆11景點！莊人祥：逗留時間超過15分鐘
家中挖出「60箱N95」！暖男豪爽捐醫護　3千人淚讚翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

多達51例治癒後復陽！　南韓：疑「病毒再活化」非二度感染

美眾議員爆「陸捐10億口罩給法國」：為換華為5G訂單

黃寶慧獨家專訪／安倍發言人谷口智彥證實：日本明天宣布緊急狀態！

新加坡灑錢抗疫！成人可領1.2萬「最快月中進帳」　家長6月再領6千

拜託別帶病毒來！石垣島開記者會求旅客「暫時不要來觀光」

超「神」防疫！病人看診前先發毒誓「隱瞞旅遊史不得好死」　網讚：超有效

紐約醫院成戰場！急診室外絕望醫護抬頭望天　橘色屍袋堆滿冷凍車

無症狀護理師兩次要求檢驗遭拒　孤獨死在家中…結果呈陽性

快訊／日本確定明發布緊急狀態！鎖定東京大阪7都府縣實施　為期1個月

雅加達3月葬禮「激增40%」！　首長懷疑官方低估疫情死亡人數

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

多達51例治癒後復陽！　南韓：疑「病毒再活化」非二度感染

美眾議員爆「陸捐10億口罩給法國」：為換華為5G訂單

黃寶慧獨家專訪／安倍發言人谷口智彥證實：日本明天宣布緊急狀態！

新加坡灑錢抗疫！成人可領1.2萬「最快月中進帳」　家長6月再領6千

拜託別帶病毒來！石垣島開記者會求旅客「暫時不要來觀光」

超「神」防疫！病人看診前先發毒誓「隱瞞旅遊史不得好死」　網讚：超有效

紐約醫院成戰場！急診室外絕望醫護抬頭望天　橘色屍袋堆滿冷凍車

無症狀護理師兩次要求檢驗遭拒　孤獨死在家中…結果呈陽性

快訊／日本確定明發布緊急狀態！鎖定東京大阪7都府縣實施　為期1個月

雅加達3月葬禮「激增40%」！　首長懷疑官方低估疫情死亡人數

民進黨中市黨部主委5月24日改選　議員李天生呼聲高

熱血社工師「挺9月孕肚」救性侵少女　衛福部頒獎表揚

新冠肺炎衝擊　田協決定：原訂5月30日登場台灣田徑公開賽停辦

黃偉哲要求員工做好自主健康管理　學校確實掌握師生假期出遊情形

收入減少要查帳務反遭冷凍！魏如昀掰了經紀公司　保住5000萬違約金

女房仲欠稅1300萬還脫產「遭關20天」哭了　兒一次代繳清換回自由

30萬罰款還是要繳！韓籍夫妻續住教會　等親友信用卡線上代繳

多達51例治癒後復陽！　南韓：疑「病毒再活化」非二度感染

張棋惠聚會曝老公糗事　下秒被「拉正」關廁所15分鐘

中職／領先全球開打「不是自己多厲害」　吳志揚談2關鍵

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

國際熱門新聞

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

台女拒付隔離費　南韓驅逐出境

即／日明發布緊急狀態！鎖定東京大阪7都府縣　為期1個月

結婚51年　確診夫妻相隔6分鐘分別離世

更／安倍最快周二發布「緊急事態宣言」

韓媒：2個男人在疫情下守住台灣

強生確診10天宣布：到醫院進行「例行檢查」

義大利小鎮測試血液病毒　70％人呈陽性

羅斯福號航母艦長「新冠病毒陽性反應」！

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

美國前參議員甘迺迪家人失蹤　判定死亡

英政府成員不排除病毒從武漢實驗室外洩

南韓：吞退燒藥通過檢疫要重罰

更多熱門

相關新聞

陸第一季有46萬家公司倒閉

陸第一季有46萬家公司倒閉

新冠肺炎疫情對全球產業造成巨大衝擊，根據大陸商業資料庫「天眼查」的最新數據，大陸今年第一季有46萬家企業倒閉，其中有一半以上的公司經營時間不滿3年，而新增的企業也只有322萬家，比去年同期相比減少了近30％。

蔡英文「視訊接見」美國密涅瓦大學生

蔡英文「視訊接見」美國密涅瓦大學生

酷碰券衝內需　沈榮津：可望帶動十倍消費、上看千億元商機

酷碰券衝內需　沈榮津：可望帶動十倍消費、上看千億元商機

最毒班機全機人數曝光！

最毒班機全機人數曝光！

民營銀行雨天不收傘　企業申請紓困破20億

民營銀行雨天不收傘　企業申請紓困破20億

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19石垣島

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

14 天內不要接近連假出遊的人

蔡波能出生5天「又出狀況」

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

快訊／雲林斗六警匪追逐　現場5人受傷

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

陳時中提彈性上　內政部6日執行

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

蔡依林合唱陳奕迅　網看MV傻眼戰翻

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面