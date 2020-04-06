拜託別帶病毒來！石垣島開記者會求旅客「暫時不要來觀光」

▲石垣市長6日召開臨時記者會，請遊客暫時不要上島旅遊。（圖／記者游琁如攝）

記者王佩翊／編譯

日本知名觀光勝地石垣島深受國內外旅客喜愛，然而受到日本新冠肺炎疫情影響，石垣市政府6日下午召開記者會，呼籲國民疫情期間不要到島上觀光，就算是長期在外工作的石垣島人也暫時不要「返鄉」，增加疫情擴散風險。

根據《琉球新報》報導，在此之前石垣市政府多次呼籲「身體狀況不佳」的旅客不要到島上旅遊，但隨著政府正式為發布緊急狀態做準備，石垣市意識到本島疫情的嚴重性，因此更改方針，希望所有旅客都暫時不要到島上旅遊。石垣市長中山義隆在記者會上籲請民眾，在緊急狀態期間不要進入石垣市旅遊觀光。

中山表示，石垣機場與日本國內各大都市圈都有直航班機，交通十分便利，但是希望非常時期內，大家可以減少上島的機會，同時也希望在本島工作的石垣島人暫時不要回家。他也提到，「只要過了這段非常時期，石垣島非常歡迎所有旅客到島上觀光旅遊。」

石垣島位於沖繩本島東南方約400公里遠處，是沖繩縣內的第三大島，擁有豐富的珊瑚礁與紅樹林景觀，更是日本國內首度被認定為「星空保護區」的地方。