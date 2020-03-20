美國好市多公告「禁退衞生紙類產品」　她盼台灣跟進：別囤貨，夠用就好

▲內湖好市多18日晚間9點人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）的退貨機制一直是許多會員讚賞的服務，但就有許多國人感嘆，台灣奧客的存在根本是浪費了這個好意。近日有一名女網友在美國好市多看到公告「不能退衛生紙（廁紙）、擦手紙、消毒紙巾」等物品，大讚這項決策很棒，「贊成台灣Costco跟進」、「不用囤貨，夠用就好。」

這位女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只見美國好市多貼出公告，指出「退貨機制不適用於下列產品：衛生紙（廁所）、擦手紙巾、消毒紙巾、水、米、消毒噴劑」。看到這公告，原PO忍不住說「贊成台灣Costco跟進」，回想近日的搶購潮，她直呼「不用囤貨、夠用就好，不要浪費糧食。」

請繼續往下閱讀...

▲美國好市多禁退衛生紙、消毒紙巾等產品。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起網友們的共鳴，「支持+1 趕快同步吧」、「所有食品也都不可退，不然搶購一堆，吃不完壞掉，還可能厚顏拿回去退」、「不給退，台灣鯛不高興了」、「認同，囤了一堆貨！用了又拿去退！這種人真白爛」、「買一買到時候疫情過後又是一個退貨潮，我是覺得小囤積還可以，單請不要買一堆讓別人買不到，疫情過後又拿出來退。真的好可惡。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～