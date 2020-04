印度花費33年研發　「完全作戰能力狀態」的光輝戰機首飛

▲第一架擁有完全操作能力(FOC Sp-21)的光輝輕型戰機。(圖/翻攝自Twitter/Angad Singh)

實習記者周茹焮/綜合報導

印度花費33年研發的第一架擁有完全作戰能力狀態(FOC SP-21)的「光輝」戰機(Tejas LCA),於3月17日從班加羅爾的HAL機場首次直行飛行,在前空軍指揮官KA Muthana指揮下,在40分鐘的空降狀態期間完美體現各種高難度機動。這次的原訂計畫為今年內產製四架的FOC型的光輝戰機,但是印度國防和斯坦航空有限公司(HAL)表示,今年僅能生產兩架。

第一架光輝戰機具備各種先進功能,包括對超視距(BVR)導彈的支持、前戰機一系列的製造改進以及值得一提的空中加油。這一款輕型戰機載油量達到2450千克,高於梟龍戰機的2100千克內油,僅比殲10少500千克內油,使得光輝戰機的內油航程比梟龍戰機更遠,甚至比殲10航程遠。

此外,印度軍事適航和認証(CEMILAC)中心發布製圖適用性清單(DAL)和標準操作程序(SOP),讓HAL在12個月的時間內開發了完全操作能力的戰機,成為今年非常重要的里程碑。HAL對此表示,總共有16架FOC標準飛機,今年將交付其中兩架飛機,而剩餘的將會到2021年4月才能完成 。

這款飛機最初在1983年由航空發展局(ADA)構思設計,但一直到1993年才批准該項目。然而印度空軍(IAF)在2019年2月20日才同意本地開發和建造的Tejas成為戰機,並且獲得「國防研究發展組織」(DRDO)的「服役准證」,擁有作戰許可。

2019年9月輕型戰鬥機才成功完成攔截索測試,果阿海軍航空站曾在推文說,「今天實現光輝戰機的著艦測驗,是印度自製戰機發展的一個重要里程碑。」不過,印度LCA戰機同時研發空軍型和海軍型,海軍型戰機比空軍型技術含量高,空軍型戰機的跑道長達1000公尺,只要在1000公尺內起飛與降落就通過;航空母艦飛行甲板長度只有200公尺,起飛與降落都要在200公尺內完成才能通過。因此,海軍型戰機需要有更堅固的起落架與尾鉤,才能吸收起飛與降落的強大衝擊力量,且自動化系統要更精準,才能有效地減少飛行員的工作量。

Here it is in motion. Note the refueling probe, standard on the FOC jets going forward. pic.twitter.com/98cwvtutNZ