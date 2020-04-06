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印度花費33年研發　「完全作戰能力狀態」的光輝戰機首飛

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▲（圖／翻攝自Twitter／Angad Singh）

▲第一架擁有完全操作能力（FOC Sp-21）的光輝輕型戰機。（圖／翻攝自Twitter／Angad Singh）

實習記者周茹焮／綜合報導

印度花費33年研發的第一架擁有完全作戰能力狀態（FOC SP-21）的「光輝」戰機（Tejas LCA），於3月17日從班加羅爾的HAL機場首次直行飛行，在前空軍指揮官KA Muthana指揮下，在40分鐘的空降狀態期間完美體現各種高難度機動。這次的原訂計畫為今年內產製四架的FOC型的光輝戰機，但是印度國防和斯坦航空有限公司（HAL）表示，今年僅能生產兩架。

第一架光輝戰機具備各種先進功能，包括對超視距（BVR）導彈的支持、前戰機一系列的製造改進以及值得一提的空中加油。這一款輕型戰機載油量達到2450千克，高於梟龍戰機的2100千克內油，僅比殲10少500千克內油，使得光輝戰機的內油航程比梟龍戰機更遠，甚至比殲10航程遠。

此外，印度軍事適航和認証（CEMILAC）中心發布製圖適用性清單（DAL）和標準操作程序（SOP），讓HAL在12個月的時間內開發了完全操作能力的戰機，成為今年非常重要的里程碑。HAL對此表示，總共有16架FOC標準飛機，今年將交付其中兩架飛機，而剩餘的將會到2021年4月才能完成 。

這款飛機最初在1983年由航空發展局（ADA）構思設計，但一直到1993年才批准該項目。然而印度空軍（IAF）在2019年2月20日才同意本地開發和建造的Tejas成為戰機，並且獲得「國防研究發展組織」（DRDO）的「服役准證」，擁有作戰許可。

2019年9月輕型戰鬥機才成功完成攔截索測試，果阿海軍航空站曾在推文說，「今天實現光輝戰機的著艦測驗，是印度自製戰機發展的一個重要里程碑。」不過，印度LCA戰機同時研發空軍型和海軍型，海軍型戰機比空軍型技術含量高，空軍型戰機的跑道長達1000公尺，只要在1000公尺內起飛與降落就通過；航空母艦飛行甲板長度只有200公尺，起飛與降落都要在200公尺內完成才能通過。因此，海軍型戰機需要有更堅固的起落架與尾鉤，才能吸收起飛與降落的強大衝擊力量，且自動化系統要更精準，才能有效地減少飛行員的工作量。

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