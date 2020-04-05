居家上班「要擦防曬乳」！　長時間盯螢幕…宅宅「隱形曬傷」危機曝光

▲皮膚科專家建議，居家上班長時間面對螢幕，最好擦上防曬乳。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

因應新冠肺炎的疫情，許多國家跟公司都祭出「居家上班」的政策，希望可以減少人群聚集接觸的機會，這也代表工作上的溝通、聯絡都免不了要使用手機或電腦，就有皮膚科醫生指出，長時間的盯著電子產品螢幕，很有可能增高「隱形曬傷」的風險，建議居家作業人士可以擦上防曬乳跟帶上護目鏡，並盡量坐在遠離電視的地方。

在新冠病毒肆虐期間，許多人在家進行隔離，又或者是因應公司、政府政策，不得以居家上班，造成每人每天在家使用3C產品、緊盯螢幕的時間超過10小時。根據《每日郵報》報導，好萊塢著名護膚專家芭芭拉（Barbara Sturm）對於這個狀況給出了警告，她說隨著看螢幕的時間上升，人們暴露於大劑量的高能可見光（HEV）中，並導致「隱形曬傷」。

高能可見光的危害性跟太陽發出的紫外線相同，不僅會導致提早老化、皺紋和皮膚鬆弛的情況，在近來所釋出的研究當中，更與罹患癌症的風險被聯繫在一起。在進行居家工作、隔離的期間，人們大概會在螢幕前花費10小時，甚至是更長的時間，也因此芭芭拉也建議，就算在家裡，也要使用護目鏡、防曬乳，並且盡可能的遠離電視機。

報導中指出，高能可見光同常被使用在手機、電腦跟LED燈，有研究表明，深夜暴露在高能可見光之下，會讓人體的生理時鐘感到混亂，並觸發皮質醇激素的產生，進而干擾睡眠。