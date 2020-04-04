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卓榮泰批「為大陸擦脂抹粉」　國民黨：在野黨有心共同防疫

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▲民進黨主席卓榮泰於中常會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨主席卓榮泰4日於臉書批評國民黨「看不到台灣政府與人民的努力，只會為大陸擦脂抹粉」。對此，國民黨表示，在野黨願意與中央共同努力對抗疫情，反觀卓榮泰身為執政黨主席，心思不用在防疫，對於這種低格調的表現，令人深感遺憾與不齒。

國民黨透過新聞稿表示，在疫情日益嚴峻的此時，在野黨願意一致努力防堵疫情，反觀卓榮泰身為執政黨主席，心思不用在防疫，卻只會對在野黨亂吐口水，並持續散播充滿意識形態的仇中思維，全然不符執政黨主席的格局；國民黨強調，現在全民需要的是口罩，不是卓榮泰的政治口水，期待卓榮泰反思自己的角色，讓朝野同心防疫。

文傳會主委王育敏指出，執政黨主席應有執政的高度與格局，團結所有力量共同抗疫，卓榮泰卻是毫無根據，恣意批評在野黨替對岸擦脂抹粉，對國民黨扣紅帽子，這種低格調的表現，令人深感遺憾與不齒。

王育敏強調，國民黨在這段期間，對於防疫工作提出多項建言，除了優先主張口罩實名制，讓台灣民眾買口罩變得更方便；當國外僑胞因為買不到口罩而憂愁時，國民黨建議開放口罩寄送國外，開放台灣民眾可以寄口罩給海外留學生、親人等，對於這些正面善意的建言，執政黨以酸言酸語回應也就罷了，此時甚至不顧防疫，對在野黨極盡抹紅，國民黨予以強烈譴責。

王育敏表示，清明連假期間，許多觀光景區人潮爆滿，疫情指揮中心不久前才發佈國家級警訊，提醒民眾保持距離；另外，台灣傳染來源不明的本土案例持續增加，對於未來可能爆發的社區感染，各界都嚴陣以待，「現在民眾需要的是口罩不是口水」，請卓榮泰展現出執政黨主席的應有格局，停止對於在野黨的政治口水。

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