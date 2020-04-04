安撫小三也可以！超狂「泰國萬事通服務」上線　網笑：這個厲害

▲有業者推出「泰國萬事通」，能幫助因疫情不能前往泰國的民眾解決困擾。（圖／記者彭懷玉攝）



記者周姈姈／綜合報導

疫情持續延燒，飛不了泰國，可是卻還有未完成的事情嗎？別著急！就有業者推出超狂的「泰國萬事通服務」，不管是有寵物在泰國沒人顧、在泰親人想吃台灣菜或是想送禮給跨國情人等等困擾，萬事通都能幫忙解決。

《Vacio 姐妹花泰國深度旅遊》就在粉專上發佈「泰國萬事通」服務的貼文，不管是寺廟還願、批貨採購、代購選品、小三安撫、捐棺祈福或是送花送裡通通沒問題，貼文一出就有網友在底下留言「這個厲害」、「小三安撫很吸引我」。

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不過要注意的是，由於泰國已經發布緊急命令，四面佛關閉到4月30日、許多商店也呈現休業狀態，因此能服務的項目可能會減少，建議有需求的民眾可以先詢問，而泰國萬事通的服務內容也會依據泰國當地最新狀況調整。

▲四面佛關閉到4月30日，若是需要透過萬事通還願的民眾，要再等等了。（圖／記者屠惠剛攝）



另外，泰國已經於昨日起實施每晚10時至凌晨4時宵禁，違者最高可囚兩年及罰款40,000泰銖（約9,400港元）。除了醫護人員、運送醫療物資人員、載運病患或疑似病患人員，所有民眾在這段時間必須待在家中不能出門。若實施一周後疫情都沒有減緩，泰國可能會考慮祭出24小時禁足令。