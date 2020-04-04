和案291喝咖啡染疫！本土病例案335「追蹤71名接觸者」　7名居家隔離中

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土病例中（案335）研判是和印尼境外移入（案291）一起喝咖啡不幸染疫，中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，目前案335追蹤中的接觸者有71位，其中7位在做居家隔離、64位自主健康管理中。

案335在3月23日發病，曾因腹瀉問題二度就診未緩解，因得知案291確診，於3月31日再度就醫，並告知曾和確診者接觸，當天即收治負壓隔離病房採檢，並於4/2日確診。

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指揮中心發言人莊人祥日前透露初步疫調，案335和案291曾一起喝咖啡一小時，而針對外傳案335常常去外交部開會，目前初步了解該個案和外交部是沒有什麼關係，而相關臨床問題，則還需要進一步了解。

▲全台確診數來到355人。（圖／記者王譯萱攝）

另外，指揮中心今（4）日也公布新冠肺炎病例，分別為6例境外移入及1例本土。其中本土個案為40多歲男性（案352），近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。莊人祥說，個案是獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。

▲4月4日新增確診個案。（圖／王譯萱製）