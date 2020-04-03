學術探勘八通關古道…1男腳傷求救援　警消36小時接力揹下山

▲救援行動中紥營休息。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一支5人為學術探勘的登山隊伍，3月24日從卓溪部落入山走清八通關古道，預計4月6日由南安出口，不料第2天年約30歲的徐姓男隊員左腳踝受傷，休息數天後仍無法站立行動，登山隊伍暫時拆隊，留一謝姓隊員陪伴原地紮營休息，並向消防局請求救援。救援人員在天候極惡劣下克服崎嶇泥濘山路，費時36小時接力搬運於2日中午將傷者送下山，轉救護車送醫治療。

▲架繩索搬運患者橫渡溪床。

花蓮消防局接獲報案暸解，徐、謝2員身體健康狀況並得知2人尚有數天的糧食與飲水，在取得2人紮營座標後立即動員警、義消共6名、玉山國家公園護管員1名，並加入卓溪鄉登山協會5名隊員，計12員共同組成第一梯次先發救援隊，由卓溪山登山口入山，當晚紮營於卓溪山瞭望點。消防局同時嘗試在天候及環境允許下利用航空器吊掛，期能盡快救援到患者。3月31日清晨，帶隊官葉小隊長挑選腳程較快且孰悉地形路徑的郭姓協會隊員及1名警消組成輕裝快攻隊，並攜帶急救藥物及醫療器材，順利於當日下午接觸徐姓患者，就地紮營等後續隊伍集結。

▲▼ 2梯隊救援人員接力揹負傷者開路闢徑下山。



4月1日清晨，第一梯次救援隊與快攻隊會合開始協助搬運患者下山，由於山路崎嶇泥濘且需通過探勘開路僻徑，終於在傍晚抵達阿桑來嘎駐在所並於佳心下方之溪谷紮營。同時13名成員的第二梯次救援隊也即刻出發，當晚紮營於佳心駐在所等待與第一梯次救援隊接駁。





4月2日清晨，第一、二梯次救援隊會合後，開始於阿庫拉音溪上架繩索橫渡溪床搬運患者，通過溪床後由第二梯次救援隊接駁搬運，於中午1218抵達瓦拉米步道登山口，徐姓患者由本局救護車後送至醫院接受治療。



花蓮縣消防局局長表示，登山活動充滿許多不確定風險因素，民眾登山前務必評估自身體能狀況，並事先查詢山上氣候，備齊登山裝備、衣物及通訊器材，行經危險路段或遇天候不佳時小心行走，養成良好面山態度，避免憾事發生。

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