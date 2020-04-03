信義區「興記菜館」等4名店驚傳歇業！風光開幕遇疫情　這家百貨更坎坷

▲遠百信義A13開幕1個月就遇上新冠肺炎疫情，來客數顯著減少（左圖），不復先前門庭若市（右圖）的景況。（圖／朱晨寧攝、報系資料庫）

圖文／CTWANT

事實上，僅僅0.5平方公里的信義區百貨商圈，擠了15家百貨公司，一年整體業績超過700億元！2019年，年頭有微風南山開幕，年尾有信義遠百A13登場，外界原本預估，信義區2020年的整體業績有望挑戰800億元。

眾所皆知，在信義區一級戰區中，微風因為「二房東」的營運模式，櫃位租金不低，以微風南山而言，相較一般百貨餐飲營收抽成8%到12%，硬是提高到15％，開幕至今，不時傳出廠商撤櫃，遇到疫情後經營更是辛苦；而遠百信義A13於去年底試營運、今年1月中旬開幕，1月底就遇上新冠肺炎，有餐飲業者苦笑說：「遠百信義A13原本說好去年年中就要開幕，因此各廠商都拼命趕工裝潢、師傅也找好了，結果開幕日期一拖再拖，拖到去年12月聖誕節才試營運，開幕不久又變這樣，真是命運坎坷。」

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在新冠疫情蔓延下，外出消費人數銳減，鄰近信義區的捷運市政府站出入人次，也比去年同期少了一成，造成百貨裡的餐飲名店「Jamie's Italian」、「Chefs Club Taipei」、「十二粵」、「欣葉食藝軒」與「陳興發興記菜館」等驚傳歇業，一間素食連鎖店業者大嘆：「信義區很依賴觀光人潮，現在觀光客幾乎掛零，而且以前會來用餐的退休人士也不再來，已經很久沒出現夾菜的人龍了！」

為了穩住客源，各大百貨公司除了和外送平台異業結盟，也展開防疫大作戰。本刊記者觀察，防疫最嚴格的，莫過於新光三越，全面控管空橋，賓客出入還得量額溫。華納威秀美食街則將座位放上隔板，讓食客「面壁」安心吃飯。

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