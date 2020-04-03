春季百香果來了！專家揭大量膳食纖維來源「小黑籽」不吃可惜

▲百香果中的小黑籽含有大量膳食纖維。（圖／高雄區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

百香果香氣濃郁，口感酸甜可口，是不少民眾的心頭好。高雄區農業改良場指出，高屏地區具備穩定生產優質，早春百香果得天獨厚的條件，在3年來的積極輔導下，高屏地區優質百香果已陸續上市，產季只到6月，正好與埔里主產區的產季互補外，百香果中的小黑籽還含有大量的膳食纖維。

高雄場場長戴順發表示，春季早收百香果為高屏地區新興產業， 107年高雄場即開始輔導轄區農友種植生產，因巧妙運用高屏地區冬季溫暖少雨的特色氣候，成功克服雨季果實好發的疫病，並透過網室栽培有效阻絕東方果實蠅，搭配友善資材使用，大幅降低化學農藥用量，甚至已有農民開始投入生產有機百香果。就防災而言，春季早收百香果生產模式為9-10月定植，經燈照促進開花，於隔年2-6月就可採收，生產過程可完全避開7-9月颱風天候風險，所生產百香果品質佳且產量更形穩定。

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▲▼高雄場透過網室栽培有效阻絕東方果實蠅。（圖／高雄區農業改良場提供）



戴順發說，自推廣以來，已促進南部檳榔園、紅龍果園及苦瓜網室跟進轉作百香果，目前栽培面積粗估約50公頃，搭配南投埔里約550公頃（產期7月至翌年1月）的產期果實，台灣的百香果已可達到週年生產，對於饕客無疑是一大福音，更重要的是供貨的穩定性對於拓展國內、外鮮果消費市場助益多。

農委會表示，依衛生署食品成分分析，100公克百香果果肉，熱量約66大卡，在水果裡的熱量排名為中等。百香果裡的小黑籽，是膳食纖維的來源，更含有維生素Ａ、Ｃ、β胡蘿蔔素、鉀、鎂、磷、鐵、鋅等成分，營養豐富。選購時要看果實完整飽滿、顏色鮮艷、表皮光滑、有重量感，並帶有香氣者為佳。一旦外皮逐漸枯萎變皺，果肉發酵，果重減輕，風味就會變差。

▲高雄場建議選購果皮已經有自然皺縮的果實，這正是品嘗酸甜可口百香果的最佳時機。（圖／高雄區農業改良場提供）



高雄場建議，選購時可以選擇「重量較沉」及果汁較多果實，若要馬上食用，建議選購果皮已經有自然皺縮的果實，這正是品嘗酸甜可口百香果的最佳時機。食用時可將果梗端切開，以小茶匙舀取果囊小口品嘗，細細品味百香果的香氣；也可以和砂糖混和調製飲料，搭配綠茶做成百香綠茶，或和醃漬青木瓜一起做調味涼拌菜，用途廣泛。