　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春季百香果來了！專家揭大量膳食纖維來源「小黑籽」不吃可惜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高屏百香果。（圖／高雄區農業改良場提供）

▲百香果中的小黑籽含有大量膳食纖維。（圖／高雄區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

百香果香氣濃郁，口感酸甜可口，是不少民眾的心頭好。高雄區農業改良場指出，高屏地區具備穩定生產優質，早春百香果得天獨厚的條件，在3年來的積極輔導下，高屏地區優質百香果已陸續上市，產季只到6月，正好與埔里主產區的產季互補外，百香果中的小黑籽還含有大量的膳食纖維。

高雄場場長戴順發表示，春季早收百香果為高屏地區新興產業， 107年高雄場即開始輔導轄區農友種植生產，因巧妙運用高屏地區冬季溫暖少雨的特色氣候，成功克服雨季果實好發的疫病，並透過網室栽培有效阻絕東方果實蠅，搭配友善資材使用，大幅降低化學農藥用量，甚至已有農民開始投入生產有機百香果。就防災而言，春季早收百香果生產模式為9-10月定植，經燈照促進開花，於隔年2-6月就可採收，生產過程可完全避開7-9月颱風天候風險，所生產百香果品質佳且產量更形穩定。

請繼續往下閱讀...

▲▼高屏百香果。（圖／高雄區農業改良場提供）

▲▼高雄場透過網室栽培有效阻絕東方果實蠅。（圖／高雄區農業改良場提供）

▲▼高屏百香果。（圖／高雄區農業改良場提供）

戴順發說，自推廣以來，已促進南部檳榔園、紅龍果園及苦瓜網室跟進轉作百香果，目前栽培面積粗估約50公頃，搭配南投埔里約550公頃（產期7月至翌年1月）的產期果實，台灣的百香果已可達到週年生產，對於饕客無疑是一大福音，更重要的是供貨的穩定性對於拓展國內、外鮮果消費市場助益多。

農委會表示，依衛生署食品成分分析，100公克百香果果肉，熱量約66大卡，在水果裡的熱量排名為中等。百香果裡的小黑籽，是膳食纖維的來源，更含有維生素Ａ、Ｃ、β胡蘿蔔素、鉀、鎂、磷、鐵、鋅等成分，營養豐富。選購時要看果實完整飽滿、顏色鮮艷、表皮光滑、有重量感，並帶有香氣者為佳。一旦外皮逐漸枯萎變皺，果肉發酵，果重減輕，風味就會變差。

▲▼高屏百香果。（圖／高雄區農業改良場提供）

▲高雄場建議選購果皮已經有自然皺縮的果實，這正是品嘗酸甜可口百香果的最佳時機。（圖／高雄區農業改良場提供）

高雄場建議，選購時可以選擇「重量較沉」及果汁較多果實，若要馬上食用，建議選購果皮已經有自然皺縮的果實，這正是品嘗酸甜可口百香果的最佳時機。食用時可將果梗端切開，以小茶匙舀取果囊小口品嘗，細細品味百香果的香氣；也可以和砂糖混和調製飲料，搭配綠茶做成百香綠茶，或和醃漬青木瓜一起做調味涼拌菜，用途廣泛。

ET快訊
快訊／19歲送貨司機擦撞機車　新北女「全身多處骨折」亡
破解9個常見防疫迷思　穿過衣物吊戶外2小時有用嗎？
與劉真最後對話　吳宗憲「1句話藏心中」後悔沒阻止她開刀
新冠病毒傳播通勤→公司　大台北「這5行政區」染疫高風險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

千萬片口罩直送歐美！波蘭正妹讚「數字不會說謊」：台灣躍上國際好機會

怕染疫！清明連假首日車流量創新低　今國道「南下5地雷」要注意

Airbnb挺醫護！推10萬房源免費住　限時「取消訂房可全額退費」

調降娛樂稅仍救不了　彰化市2家老字號電影院5月1日起暫停營業

農業紓困加碼20億！3措施曝光 低利貸款、利息補貼加碼8億元

恆警墾丁大街廣播「保持社交距離」　遊客按讚「極超前部署」

出遊注意！離島搭交通船也要帶身分證　還要留資料、聯絡電話防疫

春季百香果來了！專家揭大量膳食纖維來源「小黑籽」不吃可惜

臺北散步：方序中的里長系設計生活日常

「星宇航空」全線停飛　張國煒淪為家政婦「手握一根黑又粗」猛吸

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

千萬片口罩直送歐美！波蘭正妹讚「數字不會說謊」：台灣躍上國際好機會

怕染疫！清明連假首日車流量創新低　今國道「南下5地雷」要注意

Airbnb挺醫護！推10萬房源免費住　限時「取消訂房可全額退費」

調降娛樂稅仍救不了　彰化市2家老字號電影院5月1日起暫停營業

農業紓困加碼20億！3措施曝光 低利貸款、利息補貼加碼8億元

恆警墾丁大街廣播「保持社交距離」　遊客按讚「極超前部署」

出遊注意！離島搭交通船也要帶身分證　還要留資料、聯絡電話防疫

春季百香果來了！專家揭大量膳食纖維來源「小黑籽」不吃可惜

臺北散步：方序中的里長系設計生活日常

「星宇航空」全線停飛　張國煒淪為家政婦「手握一根黑又粗」猛吸

試劑盒直接標武漢病毒！　陸學者發起「羅氏診斷向全球中國人道歉」

特斯拉MODEL 3側翻起火…駕駛受困無心跳！桃園消防員曝光斷電搶救過程

嫌延長賽打太久無聊　道奇球星提議改全壘打大賽決勝

千萬片口罩直送歐美！波蘭正妹讚「數字不會說謊」：台灣躍上國際好機會

防疫環境維護天天做　台南地下道消毒清理不遺漏

大眾運輸載客量下滑　交通運輸業紓困的超前部署

韓國瑜化身接線生拍片　除了有黃明志…暗藏「高粱彩蛋」酸爆3罐說！

19歲送貨司機擦撞機車　婦人噴摔在地「急救2小時」仍不治

奧運延期參賽年齡須放寬上限　IOC允諾研究調整

《炮仔聲》劇情撞韓劇《富豪辯護人》！　5分鐘「洗衣店對白」複製貼上

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

專家揭大台北5區高風險染疫

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

快訊／台灣廢死聯盟宣布退出法務部：因為它很廢

勒令電影院停業　陳時中：難達成要求

網盼口罩4.0進化　唐鳳深夜8字回應

觀光局主秘被拔　每月仍領8.7萬

星宇航空全線停飛　張國煒淪為家政婦

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了

廢死就是費時！高大成要死刑犯器捐

「興記菜館」驚傳歇業！信義區百貨命運坎坷

連請病假、生理假！菜鳥「再1天爽放10天」

台灣西部「唯一淨土失守」　嘉義縣20多歲女確診

北台濕涼多雨　天氣轉好關鍵日揭曉

更多熱門

相關新聞

遠洋漁船入境「原船檢疫14天」！

遠洋漁船入境「原船檢疫14天」！

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布自3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行，且入境後須進行14天居家檢疫，致遠洋漁船境外僱用外籍船員無法入境。漁業署今（1日）宣布，即日起外籍船員入境都要隔離14天外，原船也需進行檢疫14天。

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！

屏東農友轉種百香果　燈照技術錯開中部產期

屏東農友轉種百香果　燈照技術錯開中部產期

花卉內外銷產值165億「狂掉5成」！

花卉內外銷產值165億「狂掉5成」！

農產批發市場6天要1.2萬片口罩！

農產批發市場6天要1.2萬片口罩！

關鍵字：

百香果膳食纖維小黑籽農委會高雄區農業改良場高屏果肉

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

台灣捐口罩　義媒：提醒世界台灣不屬於中國

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

N號房驚爆「10女星」受害！她慘變性奴

末日感籠罩「嘿咻」變情緒出口

最恐怖無毛貓　額頭皺紋宛如活體人腦

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面