愚人節陳柏惟稱「打手槍打到住院」　隨後刪文

▲陳柏惟在愚人節PO照表示「打手槍打到住院」。（圖／翻攝臉書）

記者黃巈禾／台北報導

愚人節這天，台灣基進立委陳柏惟在臉書秀出一張住院的照片，並表示「今日行程：打手槍打到住院，原因閉器瞄準造成缺氧。心得：還好很準」。貼文一出，因網友反應兩極，陳柏惟事後刪文。

該文貼出後，有網友認為雖然是愚人節，但玩笑開過頭，留言包括「哩卡正經欸啦」、「剛剛那個幼稚的受傷po文，真是過頭了」但也有網友抱持正面看待表示「愚人節快樂」、「早日康復」。引發爭議後，陳柏惟已將該貼文刪除。

對於陳柏惟發文引發熱議，陳柏惟辦公室澄清，陳柏惟1日在國防外交委員會的視察行程中，進行打靶活動，因為求好心切力拚滿靶，在瞄準時閉氣太久，造成頭部暈眩，由於隨行人員有醫護背景，立刻將其送醫觀察，陳柏惟所描述的事情是真的，並非亂開玩笑，可能發文敘述太過簡略，才會造成誤會。

陳柏惟下午再度於臉書發文說明，打靶是真的，帶口罩沒呼吸也是真的，掛急診吊點滴也是真的，滿靶也是真的，整篇文章都很正經，「就跟我本人一樣，沒人開玩笑」。

陳柏惟也在留言處解釋，打完靶突然沒呼吸，就去掛急診，休息點滴一小時左右離開，小編問要不要發文，他說「打手槍打到住院」，小編就發文了，拍照的時候他根本沒意識。