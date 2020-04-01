電影院撐不下去！4大公會要求停業2個月陳情信曝光　鄭麗君回應了

▲疫情重挫電影票房。（示意圖／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情重挫電影票房，有戲院業者希望政府下令影城短期停業。對此，文化部長鄭麗君表示，戲院停業與否要依疫情指揮中心指引，但文化部會持續向行政院請求，希望行政院拍板大型事業專案貸款，像是映演業貸款需求較高，希望納入相關藝文產業，文化部同步進行相關利息補貼。

立委林楚茵表示，在財政委員會質詢後，她接續前往教育文化委員會，針對衛福部長陳時中公布安全距離，室內1.5公尺，室外1米，但一般室內展演場館是否窒礙難行的問題，請教鄭麗君，她日前接受四大電影公會聯名陳情，超過八成市佔率的電影院業者希望政府能下令短暫停業，以度過疫情所帶來的衝擊。

針對戲院業者希望政府下令影城短期歇業，鄭麗君1日上午出席立法院教育及文化委員會時表示，對映演業者及藝文相關產業受到的衝擊感同身受，目前文化部依特別條例，由疫情指揮中心訂定相關指引，各部會都會配合相關政策，文化部會做好相關防疫工作，全力協助紓困，無論戲院是否，文化部都會全力協助。

鄭麗君表示，文化部目前第一波紓困及振興方案15億元，其中紓困、振興共8億元，移緩濟急共7億元作為紓困補助，但預算還是不夠，近期會持續向行政院請求，希望行政院拍板大型事業專案貸款，像是映演業貸款需求較高，希望納入相關藝文產業，文化部同步進行相關利息補貼。

台北市電影戲劇商業同業公會、新北市電影戲劇商業同業公會、台灣省電影戲劇商業同業公會聯合商會、中華民國電影戲劇商業同業公會全國聯合會，此電影4大公會聯合發起陳情書給民進黨立委林楚茵。該陳情書提到，新冠肺炎疫情對電影映演業者之重大衝擊造成營運困難及可能成為防疫漏洞之隱憂，促請政府命令短期歇業。

四大工會針對要求停業2個月提出五點聲明，一、根據中央疾病管制中心發布新冠肺炎因應指引，公眾集會資料顯示疾管中心希望業者能進行業種風險評估，其中包含掌握旅遊史、通風換氣空間、保持一公尺以上、能否落實配戴口單。

四大工會指出，第二、電影院由於業種特殊，無法全盤掌握入場觀眾的旅遊史與個人資料，即便採取梅花座，或是

室內維持100人以下的座位空間，也不能代表可以有效隔絕病毒。

四大工會提到，第三、假設出現任何一個確診案例與電影院有關，舉凡在電影院工作、觀賞電影，都將會大大打擊

全國電影院的營業信心。更甚者，觀眾除了不願進到電影院之外，更會對用心拍攝國片的相關業者產生巨大街擊。

四大工會再指，四、因新冠肺炎所引發的影響，全台電影院由於屬於密閑空間，來客數驟滅至八成以上，營收大幅下降，為配合政府防疫，於自主管理的人力有一定需求，但又須考量樽節營運成本而落入兩難處境；再者，進戲院消費意願銳滅連帶影響片商片源供應紛紛退檔，影城面臨無片可播出的窘境。最後，與房東之租約，若影城業者選擇暫時歇業亦有違反租約之風險而導致法律訴訟。

最後，四大工會說明，為了避免電影院成為防疫漏洞與拯救電影產業，全國戲院公會緊急發函給各會員總計110家影城，詢問擬建請政府宣告短期關閉戲院，共同配合防疫工作之意見調查表，其調查結果，同意短暫停業為79家（全國市估率83.67％）不同意停業為19家(全國市估率10.77％)，無意見為2家,BOT案為1家及不回覆為9家。

四大工會強調，多數映演業者之共識為，請中央指揮中心下達全國戲院自4月1日起歇業2個月，待疫情回溫後，才能提升觀眾重新進入電影院的信心。