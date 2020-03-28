越晚越冷！低溫探14度「最冷時段」曝光 　清明連假雨神攪局

▲明白天陽光露臉，各地天氣均為多雲到晴。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面通過，全台各地上半天都有局部大雨。中央氣象局表示，今晚開始東北季風增強，雨勢越晚越停歇，預計明天清晨是最冷的時段，北台灣低溫下探14度。明日白天天氣穩定，各地均為多雲到晴，北部高溫略升約24度。

氣象局預報員陳建安表示，目前鋒面已通過台灣，北部、東半部受到東北季風影響，外面飄著綿綿細雨，雨勢越晚會越趨緩。今晚將有一波冷空氣影響，預計明日清晨最冷，北台灣低溫約14到15度、其他地區16到19度，各地偏涼。

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陳建安表示，明日白天高溫回升，北部、東半部約22到24度、中南部約26到29度，水氣也明顯減少，各地都是多雲到晴的天氣型態，僅北部山區與東半部會有零星短暫雨。

▲氣象局已解除豪雨特報，預計越晚越乾冷。（圖／氣象局提供）

陳建安指出，週一、週二東北季風減弱，但北台灣海面附近有有鋒面通過，北部、東半部天氣不穩定，將有局部短暫降雨，不過這兩天氣溫偏熱，低溫約17到21度，週一白天高溫約25到30度，週二更溫暖，高溫約27到32度。

週三起鋒面通過、東北季風增強，各地天氣轉變，北部、東半部會有局部短暫陣雨，中南部山區也會有雨，溼冷空氣持續影響到週六（4日），清明連假各地氣溫偏涼，北部低溫約16度、中南部與東部約17到20度。

陳建安指出，週四到週六還受到華南雲雨區東移影響，水氣較多，北部、東半部、中南部山區都有雨，若雲雨區偏南，中部地區也可能降雨。整體而言，清明連假各地天氣濕涼，不是很穩定。