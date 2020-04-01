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國民黨通過改革委員會規劃案　聘連戰、馬英九、朱立倫為諮詢顧問

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▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會1日通過改革委員會規劃案，分為「兩岸、組織、青年、財務」四大組別，編制共63人，將聘請前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等人參與諮詢顧問團。

改革委員會總召集人將由江啟臣主席擔任，李乾龍秘書長擔任副總召集人，並設執行秘書1人、委員60人。根據中常會通過之決議，改革委員會成員由中常委、執政縣市首長、地方民代、立法委員代表、青年代表、合格黨主席補選候選人、專家學者或社會賢達等中聘任。

依據組別，各組成員分別為：「兩岸論述組」共17人，包括王信賢、江碩平、沈慶光、辛翠玲、林郁方、邱師儀、俞振華、施威全、涂力旋、高文誠、高思博、陳汪全、曾柏文、劉泰廷、鄭光宏、蘇起、黃紹庭等。

「組織改革組」共14人，包括于北辰、張斯綱、張雅屏、郭添財、曾文培、游顥、童惠珍、黃健豪、黃敬平、黃德福、廖國棟、鄧治平、應曉薇、謝坤宏等。

「青年參與組」共18人，包括包正豪、田方倫、李中岑、李眉蓁、林子丞、邱于軒、凌濤、徐巧芯、陳偉杰、須予謙、黃士修、黃明賢、廖偉翔、錢念群、鍾沛君、羅廷瑋、林杏兒、鄭任宗等。

「財務穩健組」共11人，包括王儷玲、朱雲鵬、呂學樟、周冠男、林祖嘉、高永光、陳樹、陳淑娟、曾銘宗、劉大貝、邱素蘭等。

根據委員會運作時程規劃，4月13日前：建請各組委員完成召集人選任，並針對題綱問題提供書面意見。4月13日至4月17日：由秘書組針對各題綱整理意見，從整理意見中提出新的題綱交各組召集人。4月20日至5月1日：新題綱提報分組會議討論，完成分組報告。5月2日至5月15日：提報改革委員會討論。預計於5月22日完成書面建議。

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