載有383人！希臘郵輪20人確診　急停靠港口隔離檢疫

▲圖為疫情爆發期間,希臘一對夫婦坐在雅典南部海邊看海。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

根據希臘警方1日說法,希臘一艘郵輪「范尼塞洛斯號」(Eleftherios Venizelos)有約20名乘客確診新冠肺炎(COVID-19)後,船隻隨後停靠在雅典周邊的港口進行隔離檢疫。

《中央社》引述《法新社》指出,「范尼塞洛斯號」載有383名乘客與船員,其中33人為希臘公民,還不清楚其他人員的國籍。 希臘警方表示,這艘船上約20人確診後,接著停靠鄰近雅典的港口,展開隔離檢疫程序。

該艘郵輪屬於希臘最大客運公司之一ANEK LINES,原本從土耳其航行至西班牙,3月22日停泊在彼里夫斯港(Piraeus),位於雅典西南約12公里處。警方指出,因為西班牙發生嚴重疫情,這艘郵輪無法前往。另外,船上約20人確診,必須停靠彼里夫斯港。

