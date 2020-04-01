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國民黨主席江啟臣聲援陳玉珍：蘇貞昌嚴重侵犯立委職權

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▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨1日下午舉行中常會，黨主席江啟臣指出，行政院長蘇貞昌在立法院，直接指責立委陳玉珍「沒資格當國會議員」，這是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立法委員職權。國民黨深感遺憾，也表達強烈抗議。

江啟臣致詞時指出，防疫期間本應全國團結齊心抗疫，避免過多的政治對抗與分化語言，然而行政院長蘇貞昌在立院接受媒體訪問時，直接指責黨籍陳玉珍委員「沒資格當國會議員」，這是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立法委員職權。國民黨不但深感遺憾，也要表達強烈抗議。

江啟臣說，立法院為中華民國憲政機關，每一個立法委員都是人民依法決定行使職權的代議士，是否具有資格擔任立法委員，絕非行政首長可以非議。

江強調，防疫優先既是全民共識，中央疫情指揮中心持續本著防疫專業守護國人健康。國民黨呼籲行政院秉持執政高度，回應社會期待，專注後續紓困工作，針對疫情通盤考量，配合地方政府因地制宜調整分配預算資源，透過中央與地方協力合作，達到有感紓困的任務目標。

國民黨中午發布最新人事命令，宣布22縣市黨部主委並頒發派任書。江啟臣於中常會致詞前，先哀悼前行政院長郝柏村與前國防部副部長王文燮，他說，前行政院長郝伯村戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得全黨效法的模範，更見證了中華民國百年歷史，擔任過無數國家及本黨要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，將永遠緬懷「郝伯伯」傳奇的一生。

江啟臣說，王文燮不幸因車禍事故意外身亡，讓人無限惋惜。王文燮上將在1996年台海危機時任聯勤總司令，歷任國防部副部長，本黨黃復興黨部主委，中華戰略學會理事長等職務。王文燮上將早年從軍，一生戎馬，將人生奉獻給國家與軍隊，長期守護中華民國國家安全，意外驟逝，國民黨沈痛哀悼。

他接著說，「外界沒有給予我們沒有太多的時間哀痛沈吟，我們更要收拾心情，化哀傷為動力，繼續往前奮進」，今天正式成立國民黨改革委員會，由黨主席擔任總召集人，由李乾龍秘書長擔任副總召集人，接下來也將分組召開改革會議，正式邁開改革步伐。

江啟臣表示，由於正值疫情期間，防疫考量優先，召開會議進度或有調整，將會努力達成在五月下旬完成改革報告的進度，如有延遲也會立刻向常會說明，正式完成人事佈局也啟動老品牌改革的工程。

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