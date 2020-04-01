　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

一劍浣春秋辦的AV女優攝影會常一票難求，但卻被爆料其實日本AV片商都拒絕與他合作。（圖／黃耀徵攝）

一劍浣春秋辦的AV女優攝影會常一票難求，但卻被爆料其實日本AV片商都拒絕與他合作。（圖／黃耀徵攝）

圖、文／CTWANT

擁有280家片商會員的日本IPPA（特定非營利活動法人智慧財產振興協會），向台灣警方檢舉「iav19」盜版網站，還點名「AV教主」一劍浣春秋（劍大）與其關係匪淺。而除日本人外，外號「情趣女王」的網紅SallyQ也曾PO文，指日本片商都對劍大「恨死了」，甚至揚言絕不和他往來。

請繼續往下閱讀...

2017年間，SallyQ在PTT發表一篇名為「日本AV片商徵才」文章，內容提及：「在台灣講到評論AV，最為人熟知的當然就是一劍浣春秋，2014年時，Max-A（日本成人視頻製造商）跟幾家片商想要推女優來台灣，我就推薦他們找一劍浣春秋，畢竟在台灣講到AV，他最有份量，日本片商也都知道他，不過很可惜的都是負面評價，片商們講的咬牙切齒，表示絕對不可能跟他往來！」

當時，雖然不少鄉民看了紛紛敲碗「想聽劍大的八卦」，卻有人吐槽SallyQ：「一劍的評價既然是負面，怎麼成人展還找他合作？」SallyQ則解釋：「成人展是XX論壇舉辦，XX論壇上面有什麼廣告？一堆吃茶、盜版；一劍浣春秋在以前某節目訪問就說過，網站每個月靠那些盜版網站的banner（網路上的橫幅廣告）收入，就有六位數，這其實都不算八卦，我以為大家都知道。」

 情趣女王SallyQ就曾在PTT上對鄉民透露，指日本不少片商社長提到一劍浣春秋都咬牙切齒。（圖／翻攝PTT）

▲情趣女王SallyQ就曾在PTT上對鄉民透露，指日本不少片商社長提到一劍浣春秋都咬牙切齒。（圖／翻攝PTT）

鄉民「pennymarkfox」看了SallyQ的回答後留言：「應該是盜版的問題吧？台灣真的會買正版AV的根本很少。」SallyQ又回：「每家片商一講到一劍浣春秋都恨死了，畢竟片商就是要靠賣正版賺錢，只要跟盜版合作的，就不會是片商的好朋友。但是經紀公司不同，只要可以讓女優賺錢，要女優幹什麼都可以。」

對此，一劍浣春秋表示，警方要查就查，反正是沒有的事，而對於盜版網站與他的網站有鏈接，他說盜版嫌犯是透過外包商來買廣告，「我真的不知情，IPPA指我是幕後黑手，如果之後他們要發聲明，我也會發聲明。」而對於SallyQ的指控，一劍則表示：「她要怎麼講我也沒辦法，反正不是事實就對了。」

本刊另也致電IPPA，盼能親訪代表羽部康裕，請其詳述懷疑一劍浣春秋與盜版商有關的細節，但該協會人員表示，因疫情嚴峻，東京總部隨時可能召回羽部代表，暫無法受訪。

SallyQ爆料日本AV片商與一劍浣春秋之間的關係。（圖／黃耀徵攝）

▲SallyQ爆料日本AV片商與一劍浣春秋之間的關係。（圖／黃耀徵攝）

更多 CTWANT 報導
【鎖定AV教主3】日看15片寫分享　婚後至少「2天1發」
【董哥真心話】董智森：民進黨還要臉嗎？
【蛇姬找新歡2】感情比八點檔還精采　林采緹孕前腥夫荒唐撿屍

ET快訊
董至成炫耀房事「讓老婆撕床單」！7天沒洗澡照樣「翻雲覆雨」
美國官方預測新冠肺炎24萬死亡　川普：接下來2周將非常痛苦
他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元應召女　最後2人交往結局神展
台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課　2周內不得到校上課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2.43億大樂透得主快來領！台東開出至今未出面　4/25兌獎截止

「新冠肺炎」新增5症狀！20大臨床病徵不斷進化　嗅覺喪失、遲鈍待列入

「最大型活動」清明連假恐爆社區感染　醫警告：兩周後可能一波確診高峰

2020新北市紀錄片奬入圍名單揭曉　24組人馬角逐總獎金12萬美元

台東過年大樂透頭獎2.43億沒人領　老闆娘連嘆5氣「尋找中獎人」

日AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課　「兩周內不得到校上課」

觀光局兩大主管撇清接待　同事心疼確診職員：約聘雇怎反駁？

北部「新冠採檢」出大包！　病毒拭子太長導致檢體滲漏

「抗疫福爾摩斯」搶黃金10小時　台灣斬斷病毒傳播鏈關鍵曝光

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

2.43億大樂透得主快來領！台東開出至今未出面　4/25兌獎截止

「新冠肺炎」新增5症狀！20大臨床病徵不斷進化　嗅覺喪失、遲鈍待列入

「最大型活動」清明連假恐爆社區感染　醫警告：兩周後可能一波確診高峰

2020新北市紀錄片奬入圍名單揭曉　24組人馬角逐總獎金12萬美元

台東過年大樂透頭獎2.43億沒人領　老闆娘連嘆5氣「尋找中獎人」

日AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課　「兩周內不得到校上課」

觀光局兩大主管撇清接待　同事心疼確診職員：約聘雇怎反駁？

北部「新冠採檢」出大包！　病毒拭子太長導致檢體滲漏

「抗疫福爾摩斯」搶黃金10小時　台灣斬斷病毒傳播鏈關鍵曝光

光寶科固態儲存部門賣給鎧俠　因疫情延後交割

新台幣開盤貶值4.6分　以30.3元兌1美元開出

LIVE／清明防疫破口來襲　蔡英文敞廳談話再上火線

新冠肺炎年輕人不用怕？　重症科醫師舉3點「一樣危險」

2.43億大樂透得主快來領！台東開出至今未出面　4/25兌獎截止

許維恩17年愛貓走了…KID黑白照悼念：我愛你！　「生命中佔據重要一段」

預知力保鑣王子的詛咒！懸疑驚悚般的愛情《覆活》英文劇名有寓意

陳柏惟深夜換大頭貼整粉絲　網友秒拆穿：原來是王識賢我還以為是3Q…

納智捷URX新增「99.9萬元」七人座車型　消費者的聲音原廠聽到了

直擊 / 新北市政會議啟動「社交距離」　局處首長相隔1.5公尺

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

台師大男學生染疫！感染源不明累積8例

鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」

「郭董出手了」防新冠肺炎

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

憂清明大爆發！名醫曝「4天超宅行程」：拜託，待在家裡

台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課

陳時中：1人確診耗210萬社會成本

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

漁光島野戰女主角　網友：就是她

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

張鈞甯、陳意涵爆「閨蜜決裂」！

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面