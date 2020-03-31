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華為P40 Pro DxoMark屠榜　主鏡、前鏡雙料冠軍

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▲▼華為P40 Pro DxoMark分數。（圖／翻攝自DxoMark網站）

▲華為P40 Pro DxoMark主鏡頭分數達128的高分。（圖／翻攝自DxoMark網站）

記者邱倢芯／台北報導

稍早相機評測網站DxoMark釋出了華為P40 Pro的相機分數，在主鏡頭的拍攝表現上，P40 Pro獲得了128的高分，而前鏡頭則獲得103分，兩項分數都榮登DxoMark排行榜第一。

▼華為P40 Pro主鏡頭與前鏡頭榮登DxoMark排行榜冠軍。（圖／翻攝自DxoMark網站）

▲▼華為P40 Pro DxoMark分數。（圖／翻攝自DxoMark網站）

據了解，P40 Pro新相機新系統擁有1/1.28吋5,000萬畫素的超大Quad-Bayer感測器、2.44µm大單位像素，可匯聚更多進光量；DxoMark認為，如此一來，可讓華為P40 Pro的動態範圍與低光源拍攝能力增強。

而P40 Pro的望遠鏡頭拍攝能力，與去年推出的P30 Pro相似，這塊模組具有一定的光學防抖能力，並利用了「折疊光學」零組件實現了5倍的光學變焦。

另外，P40 Pro不僅單靠硬體能力來撐起整個相機系統，在軟體方面也增加了AI AWB演算法，以提升色彩準確性；透過AI深度學習演算法矩陣，可實現精準的人像優化。

而在前鏡頭表現方面，DxoMark認為，華為P40 Pro再次地提升了智慧手機影像的品質水準，前雙鏡頭的搭配方式，可有效改善散景與自動對焦的能力，且有專用的紅外線感測器。

DxoMark指出，P40 Pro的前鏡頭在所有拍攝條件場景下表現都相當優異，無論是臉部的曝光度、色彩表現上都相當精準，逆光與高對比照的動態範圍寬廣，且影像的造點控制表現也相當優異。

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