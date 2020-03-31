「台灣24歲↓捐血人次下滑」血液庫存拉警報　5輛Line主題捐血車上路集熱血

▲根據台灣血液基金會統計，台灣24歲以下的捐血人次逐年下滑。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

你是年輕熱血族嗎？根據台灣血液基金會統計，台灣24歲以下的捐血人次逐年下滑，近10年間總共減少了34.95%。對此，血基會執行長魏昇堂指出，3月份開始捐血量急速下降，目前台北各血型也只剩5.2天，因此現在和Line一同推出主題限定捐血車，也是藉此呼籲年輕族群一起挽袖捐熱血。

台灣社會持續往少子化及高齡化，各項醫療對於血液的需求不減反增，年輕血源也是醫療用血支柱。但根據台灣血液基金會最新統計，台灣24歲以下的捐血人次逐年下滑，從2010年的446,498人次降到2019年的290,444人次，十年之間減少了34.95%。

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另外，在2019年中，24歲以下的捐血者平均捐血1.34次，低於全部捐血者平均的1.78次，顯示年輕族群相對較少重複捐血者。為鼓勵年輕族群挽袖捐熱血，台灣血液基金會也和Line攜手打造全球首發的5台 LINE FRIENDS 主題限定捐血車，未來兩年將駐點在在台北、新竹、台中、台南和高雄服務。

▲台灣24歲以下的捐血人數，近10年間總共減少了34.95%。（圖／血基會提供，下同）

而為因應新冠肺炎疫情，血基會表示，全台各地捐血點均有完備的防疫措施，包括捐血者量體溫、捐血前後使用乾洗手確實做好手部消毒、詢問 TOCC（國外旅遊史、接觸史等）、自國外返國者至少暫緩捐血28天外，另還加設消毒毯、捐血椅間加設隔板、捐血人離開後即消毒捐血椅、加強平板設備的消毒作業等，等待捐血及休息區也會請捐血者拉開距離。

血基會也進一步提到，民眾也可透過「愛捐血」公益帳號了解常見的捐血問題，這次愛捐血公益帳號也串接了 LINE SPOT，捐血者可以根據所在位置尋找就近的捐血車，其中也包括5台LINE FRIENDS主題限定捐血車與捐血定點，隨時隨地捐熱血，而因應新冠肺炎防疫，也可利用網上預約登記，縮短等待時間，捐血人也要配合戴口罩。

▲台灣血液基金會也和Line攜手打造全球首發的5台 LINE FRIENDS 主題限定捐血車。