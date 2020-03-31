外放手機聲音將受罰　陸地鐵規範「不文明行為」新制4/1上路　

▲地鐵佔座的「不文明行為」將受到法律規範。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

在大陸搭乘地鐵，不少人都會有過這樣的經驗，有時因周邊乘客觀看手機影片聲音過大，引起其他乘客反感，或是有人躺臥在椅子上，影響到其餘乘客入座。對此，規範地鐵交通的「不文明行為」新制將於4月1日上路，將包含7類影響秩序的約束性行為，乘客如果違反上述規定，最重將受拘留處罰。

▲地鐵內使用手機觀看影片或聽音樂都得戴上耳機。（示意圖／記者曾俊豪攝）

《中新經緯》報導，交通運輸部印發的《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》顯示，受約束的行為分別是，在車站或者列車內塗寫、刻畫，或者私自張貼、懸掛物品；攜帶動物（導盲犬、軍警犬除外）或攜帶有嚴重異味、刺激性氣味的物品進站乘車；推銷產品或從事營銷活動，乞討、賣藝及歌舞表演，以及「大聲喧嘩、吵鬧，使用電子設備時外放聲音。」

▲大陸交通運輸部頒布的《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》上路。（示意圖／記者曾俊豪攝）

另外，騎行平衡車、電動車（不包括殘疾人助力車）、自行車，使用滑板、溜冰鞋；在列車內進食（嬰兒、病人除外）；隨地吐痰、便溺、亂吐口香糖，亂扔果皮、紙屑等廢棄物，躺臥或踩踏座席及在車站和列車內滋擾乘客的其他行為，都將受到約束。

▲違反地鐵相關新制，最嚴重可處拘留處罰。（示意圖／記者曾俊豪攝）

《杭州網》指出，新制上路後，在地鐵車廂內吃東西、外放手機聲音、大聲喧嘩吵鬧等行為，可能要承擔相應法律責任。浙江金道律師事務所吳天野律師表示，軌道交通工具屬於公共場所，乘客如有違反約束性行為，且不聽勸阻拒絕監督者，若是與衛生、噪音有關，可由衛生行政管理部門根據《公共場所衛生管理條例》給予警告、罰款的處罰；若是擾亂了公共秩序，可由公安機關根據《治安管理處罰法》警告、罰款、拘留處罰。