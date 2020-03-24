男拿槍伸出車窗外射擊！「超美女警」奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

▲外型亮麗的張桂華，辦案認真而深受同事、長官喜愛。（圖／張桂華授權提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子日前上午9點多乘坐計程車，行經土城區中華路1段時，疑因車速較慢，後方大貨車鳴放喇叭，高分貝聲響讓男子火大，拿出預藏手槍伸出窗外，朝大貨車射擊。正在騎車巡邏的女警見狀，奮不顧身加速上前將小黃攔停，犯嫌被女警亮麗的外型電到，乖乖交出槍枝、皮帶刀、子彈及毒品。

▲男子乖乖交出槍枝及子彈。（圖／記者陳雕文翻攝）

29歲吳姓男子案發當天從板橋搭小黃，到了土城中華路1段56巷口，聽到大貨車的喇叭聲而抓狂，隨即開槍洩憤。女警張桂華在後方目擊一切，擔心民眾受傷，加速上前把小黃攔停，並要求吳男下車！

吳男原本一臉不屑，但看到外型亮麗的張桂華，瞬間變乖下車受檢，交出手中的空氣槍（無殺傷力）、腰間的皮帶刀、2顆子彈及一包毒咖啡，全案依法送辦。

▲張桂華外型搶眼，臉上總是帶著微笑，融化大家的心。（圖／張桂華授權提供）

已從警3年的張桂華外型姣好，過去曾從事服務業，因為熱心助人又和善的個性，再加上超療癒的甜美笑容，融化大家的心。她認為，自己的正向力量，也許可以透過警職感染到社會各個角落，說不定能讓社會案件、悲劇減少，因此積極念書，最後順利成為警察。

張桂華受訪時態度靦腆而低調，也不願拍照，但其身邊的同事對她則是讚不絕口！後來張桂華分享，「剛成為警察時，有天晚間得知一名男子坐在女兒牆打算跳樓，跟著學長衝到現場，後來由學長出手將人拉回來。」

▲張桂華從警前曾在服務業打工，熱心助人的個性結交許多朋友，後來希望把正向能量傳給更多人，積極念書考上警職。（圖／張桂華授權提供）

畫面令張桂華大感震撼！她說，「如果沒有學長出手相救，說不定一條生命就此殞落，就因為生命這麼脆弱，身為警察，更有守護民眾生命財產的責任，我會持續捍衛每一條寶貴的生命」。

張桂華補充說，「因此看到有人把槍伸出車窗外射擊，當下真的很擔心，會有無辜民眾受到波及！只想趕緊將犯人繩之以法，不過上前盤查時還是很小心翼翼的！幸好不是真槍。」

我沒有遲到，是時間遲到了！