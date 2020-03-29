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陸疾控中心主任高福：歐美人「不戴口罩」犯了最大錯誤！

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▲▼中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／取自國務院新聞辦公室）

▲中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／取自國新辦）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國疾病預防控制中心主任高福近日接受美國《科學》雜誌採訪，他直言，歐美國家在防疫期間犯了一個最大錯誤，「在我看來，歐美犯下的一個大錯誤，就是人們沒有戴口罩！」

高福在訪談中提到，新冠病毒是通過空氣飛沫和密切接觸傳播的，其中飛沫在傳播中更扮演了非常重要的角色，所以人們必須要戴口罩，因為說話的時候就肯定會有飛沫從嘴裡噴出來，「很多無症狀和潛伏期的感染者，如果他們戴上口罩，就可以防止攜帶患者的飛沫噴出來並傳染給其他人。」

▼義大利一對新人在疫情期間完婚，戴著口罩親吻。（圖／路透）

▲▼義大利一對新人在新冠肺炎疫情爆發中完婚，兩人戴著口罩親吻。（圖／路透）

除了戴口罩以外，高福還分享了大陸在對抗疫情的相關經驗，包含禁止人群聚集、限制外出、與別人保持距離、隔離所有感染者、隔離密切接觸者等。

高福並提到，輕症或無症狀患者必須被隔離，而且這個措施也應該被世界其他地方所採用，因為這樣才能控制住傳播的源頭，「這就是我們為何建造方艙醫院，並把體育館改建成醫院的原因。」

▼上海逐漸復工，行人戴上口罩。（圖／路透）

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

在被問到大陸為何直至1月20日才確定病毒可以「人傳人」時，高福回應，當時並沒有詳細的流行病學數據，而且科學家從一開始面對的就是這麼一種非常善於隱藏的病毒，所以不只是中國，歐洲和美國一開始都低估了，以為這只是一種普通的病毒。

美國總統川普先前曾多次以「中國病毒」來稱呼新冠病毒，高福認為，稱病毒為「中國病毒」絕對是不好的，這個病毒來自地球，是大家共同的敵人，不會只是某人，或某國家的敵人。

另外，高福還強調，中國大陸目前並沒有實現對新冠病毒所謂的「群體免疫」，目前的策略就是盡量為藥物及疫苗的研發爭取時間。

▼歐美社會對「戴口罩」的接受度較低。（圖／路透）

▲▼新冠肺炎。（圖／路透）

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