買置物架「重達100kg」！好市多秒派搬運小哥…服務超nice　她一試讚爆

▲原PO買了相當重的置物架，好市多派搬運小哥協助。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）不只商品吸引人，各項服務更受到許多會員推崇。一名女網友日前到新莊好市多買了2個共重超過100公斤的置物架，搬到「腰都要斷掉了」。結帳時它順口問了收銀員，沒想到好市多馬上派人來幫忙搬運，搬運員儘管搬得滿頭大汗，依然親切地和原PO聊天，讓她忍不住大讚「真的是很盡責的好市多員工耶！」

這位女網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，「去新莊好市多買了這款置物架，真的好重，一個就重52.3公斤，搬兩個到車上，腰都要斷掉了」，結帳時就順口請問了一下收銀員，才發現好市多還有幫忙搬運的服務。

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原PO說，一開始對方請她在旁邊等，因為要用不一樣的推車，推車拉過來後，一位搬運小哥就沿路幫推去停車場，接著還幫忙把置物架放進車子，「因為我們車子小，又幫我們喬半天，（搬運人員）搬的滿頭大汗，而且沿路親切和我們聊天，有說有笑。」

▲搬運小哥親切又盡職，讓原PO留下深刻印象。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

搬運小哥還跟原PO分享，說自己也有買這款置物架，覺得好用又便宜，相當物超所值。這次經驗，讓女網友對搬運人員留下相當深刻的好印象，「真的是很盡責的好市多員工耶！給100分，謝謝讓我們有個很愉快的購物經驗。」

看到貼文後，其他人則紛紛留言，「這個千萬別自己扛，叫服務人員會給你一張單，等等去櫃台結帳就好，還幫你送上車」、「搬上車有幫手，回到家怎麼卸貨怎麼搬動才是另一個頭痛的問題」、「之前請好市多送到府運費再加上搬上四樓組裝，費用好像幾百元」、「要請工作人員幫忙搬喔，我之前試圖自己搬，被小小唸了一下，說太危險了」、「哇！原來有這種服務 那天我老公已經腰斷一次。」

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