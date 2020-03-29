案268「呼吸喘、血氧低」27日就轉加護病房！　陳時中：已匡列449名接觸者

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎今再新增15例，累計298例，其中昨日確診者中案268今傳出轉入加護病房。中央流行疫情指揮中心表示，該個案出現發燒、呼吸喘症狀，本身有高血壓、冠心症（有裝置支架），27日因為血氧降低轉到加護病房，目前歸類是嚴重肺炎，已進一步匡列449名接觸者。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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案268從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，前面三次都被當成一般感冒，後續經治療後症狀改善於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報確診。

▲台灣目前確診人數為298人，39人解隔離。（圖／王譯萱製作）

指揮中心發言人莊人祥說，該個案出現肺炎、咳嗽和發燒等症狀，屬於嚴重肺炎，且因發現血氧降低，在27日就轉加護病房治療中；而根據目前調查記錄看起來除就醫之外，沒有去別的地方，其就醫流程包含1診所、2家醫院，活動相對單純。

周志浩也坦言，案268本身有慢性病，身體還有其他症狀，也是會呈現呼吸道症狀，所以醫師診斷會受到個案原先長期有的呼吸道症狀的影響，因此若病人有慢性病或慢性呼吸道疾病，這對醫師來說，診斷是蠻挑戰，因此也不斷提醒醫護同仁提高警覺。