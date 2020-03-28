陸外交部約談3美媒北京負責人：有怨氣找美國政府發洩！

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國《紐約時報》、《華爾街日報》與《華盛頓郵報》近日發表聯名公開信，呼籲中國大陸收回驅逐3家媒體駐北京記者的決定。大陸外交部27日約談了3家媒體駐北京分社的負責人，批評聯名公開信根本發錯對象，內容顛倒黑白、混淆是非，充滿傲慢與偏見，「如果有怨氣，應該去找美國政府發洩。」

陸外交部表示，外交部新聞司負責人27日分別約談美國《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》駐京分社負責人，就三報發行人日前聯名致中國政府公開信，提出嚴正交涉。

陸外交部指出，3家美國媒體的聯名公開信顯然發錯了對象，有關內容顛倒黑白、混淆是非，充滿傲慢與偏見，中方堅決反對，絕不接受，「中方措施是對美方長期無理打壓中國駐美媒體機構進行的必要反制，正當合理，面對美方出於意識形態偏見對中國媒體的打壓，美國媒體既沒有為中國同行仗義執言，也沒有敦促美國政府收回錯誤決定，美方長期標榜的『新聞自由』何在？」

陸外交部提到，公開信把中方反制措施同抗擊疫情報導掛鉤，妄稱沒有這些美國記者外界就無法獲取中國疫情信息，「而美方有關記者相關報導是否真的全面、準確、客觀反映了中國抗疫努力，自己心知肚明。」

陸外交部強調，中方始終歡迎外國記者依法依規在中國從事採訪報導，中方反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是藉所謂新聞自由炮製假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為，「解鈴還須繫鈴人，如果三家媒體有怨氣，應該去找美國政府發洩。」

陸外交部還說，中方並再次提醒《華爾街日報》，該報發表辱華標題文章，仍欠中國人民一個道歉！

▼《華爾街日報》先前刊登「亞洲病夫」文章，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

