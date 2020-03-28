越南籍漁船趁防疫入侵經濟海域　海巡調派艦艇強勢驅離

▲海巡署艦隊分驅離出現在貓鼻頭海域的越南籍漁船 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍漁船出現屏東縣貓鼻頭西南52-57浬間海域，影響我方漁船作業，海巡署艦隊分署獲報，出動兩艘巡邏艇趕往處理，將3艘越南籍漁船驅離我方經濟海域，由於黑鮪魚迅漁期即將到來，每日將加派巡邏艇加強巡邏勤務，確保我漁民捕釣作業。

▲▼海巡署艦隊分署人員上越南籍漁船蒐證。



海巡署艦隊分署於26日接獲琉球籍「新瑞豐」漁船通報，西南海域有越南漁船越界，立即調派高雄隊10052艇及恆春隊3535艇趕往應處，陸續於貓鼻頭西南52-57浬間海域驅離3艘「無船名」越南漁船(航行未作業)，並持續在附近海域巡護，確保國籍漁民作業權益。

艦隊分署表示，密切掌握西南海域情勢，已在臺菲重疊海全天候部署1艘大型艦船；4月中旬起配合鮪魚汛期，每日增派至2~3艘，提高鵝鑾鼻東南及西南等越界熱區海域護漁強度，並適時結合高雄海巡隊、台南海巡隊及恆春海巡隊等艦艇能量，執行擴大威力掃蕩勤務，強勢登檢扣留越界作業之外國漁船，維護我國海域資源。

艦隊分署說，2019年6月間在鵝鑾鼻西南方175浬及10月間，於鵝鑾鼻西南127浬海域，分別登檢查獲各1艘越界作業越南漁船，均移送主管機關漁業署依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」等規定，裁處罰鍰新台幣100萬元後強制遣返。

艦隊分署未來將持續與漁業署保持密切聯繫，掌握海域情勢及漁船作業情形，機動彈性調整勤務部署，遇有外國籍漁船越界作業，必定採取登檢帶案等強勢執法作為，並移請主管機關從重裁罰，確保國籍漁民作業安全。

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