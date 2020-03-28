機組員裝備齊全！口罩、護目鏡都要戴　空服員「因公染疫有補償」

▲民航局針對機組員訂定防疫健康管控措施作業原則。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，機組員面臨極大感染風險。流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，機組人員的健康安全是最重要的，且機組員的裝備其實已與醫護人員差不多，未來指揮中心也會會公布乘客守則，若不遵守規定會處罰，如亂換位子、無理取鬧等。民航局表示，空服員若因公染疫，將會給予相關補償措施。

陳時中表示，民航局已發布最新指引，針對管理規則都已定案。整體規則中心想法就是希望對於機組人員全面保護，無論回來要不要居家檢疫，在外站也要像居家檢疫一樣，不能外出單獨用餐，或出入感染風險高的場域，最重要的是避免乘客或機組人員交叉感染。

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陳時中表示，要維持正常的工作、職場環境，核心就是機組人員的安全，進一步保障旅客的安全，讓機組員能在正常環境下工作，裝備已跟醫護人員基本上一樣，未來指揮中心會公布乘客守則，若不遵守規定會處罰，如亂換位子、無理取鬧等，有特別症狀要區隔座位，處理特別病患時要配戴N95口罩。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，機組員必須配戴外科口罩、護目裝備或平光眼鏡、防水隔離衣、防水手套，乘客若有症狀勁量暫緩搭機，搭機時不用手觸碰眼鼻口，廁所也要與機組員分開使用，如廁完要維持衛生，不要自行更換座位，有不適狀況可告知空服員。

▲空服員裝備齊全。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，機組員的防疫物資弱照著規定使用一定會夠，目前防護衣、隔離衣都陸續到位，護目鏡則是一人一個，不是用完就丟，要重複清潔使用。預計4月1日起機組員防疫物資全面到位。

民航局副局長何淑萍表示，機組員在外未遵守相關規定的話，返國後也要居家檢疫14天，在此原則下，航空公司若不做好防護，機組員人數就會變少，對他們而言能飛航的航班就會減少，這正是一個相對的機制，另外也會有抽查機制。若有相關確診者，航空公司會有措施進行，如因公出國兒染疫者給予補償等。

交通部民航局訂定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，允許航空公司在組員返台後14天內派飛組員，但組員值勤飛往國外時，前往飯店應由專車接送，入住飯店後不得外出，並於房間內或飯店指定處所用餐。

民航局表示，貨機組員返台後前3天、客機組員返台後前5天，均應留在居所不得派飛與外出。機組員返國後均需列入社區居家檢疫14天管制，14天期滿前，組員非為執行航空公司所指派公務，或為執行生活必要所需活動不得外出，且外出需戴口罩、不可搭乘大眾運輸。