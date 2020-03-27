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小吃店也該降了？他點出「油價都跌破20」…網打臉：沒開過店才問這種問題

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▲▼麵羹,肉羹,小吃,勾芡。（圖／記者黃士原攝）

▲原物料、房租等成本沒降，小吃店老闆沒辦法跟著降。（示意圖／記者黃士原攝）

記者黃可昀／綜合報導

受到疫情影響，油價降回20年前的數字，下周95無鉛汽油還有望跌破20元。一名網友好奇，之前景氣好的時候，汽油漲到30幾元，當時不少小吃業紛紛跟著喊漲，如今油價連五降來到20元以下，「小吃店有打算降價嗎？」

原PO在PTT表示，之前油價上漲時，不少小吃店說原物料、水電、人事等成本跟著漲，實在撐不下去連連喊苦，於是餐點漲了5元至10元，「現在92汽油都不到20塊錢，不知道這些當初反應成本的小吃店，要不要來個反應成本啊？」

請繼續往下閱讀...

▲▼台塑,石油,加油,油價。（圖／記者余弦妙攝）

▲下周汽油有望再降。（圖／記者余弦妙攝）

網友回應，不能單看油價來估算成本，小吃店的原物料、房租、水電、人事等等都沒降價，「唯一降的只有油價，對小吃店業者最大的獲利是，我上下班通勤的油錢變省了」，而且現在外出用餐的客人變少，大家紛紛改成買回家吃，避免密閉空間群聚，所以小吃店生意反而變差，這種情況下很難再降價。

其他人表示，「你沒看疫情嚴重小吃店慘兮兮」、「老闆：便宜的油在車裡，不在我店裡」、「原物料業者才是頭阿，他們怎麼不先降價」、「主要是房租吧」、「不會降的，等油價漲回25再漲一波」、「沒開過店才會問這種蠢問題，租金跟人事成本高的要死，又因為疫情的關係，少了很多外出聚餐的客人，uber等外送一單就抽成33%，根本做廣告的而已。」

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