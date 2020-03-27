過敏連打20個噴嚏！男子竟「肺泡穿破」導致自發性氣胸

▲男子鼻子過敏連打多個噴嚏後，竟肺泡穿破導致呼吸困難。（示意圖／記者嚴云岑攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

浙江杭州一名45歲王姓男子有過敏性鼻炎，十多年來讓他深受困擾。上周某一天早晨起床後，他連打了20多個噴嚏，接著就感覺胸口有點悶，且喘不過氣，因害怕會得到新冠肺炎，因此就到醫院就診。一檢查才發現是「氣胸」，原因是因為他打太多噴嚏，導致胸腔壓力過大，把肺泡打破了。

綜合陸媒報導，王姓男子一直以來都有過敏性鼻炎的困擾，某天起床後連續打了20幾個噴嚏，接著覺得身體不適，便到醫院做檢查。杭州市中醫院耳鼻喉科主任醫師陳志凌表示，患者心想不會是得到肺炎吧，因為很害怕所以來做檢察，做了肺部的CT檢查後，發現是自發性的氣胸。

陳志凌醫師表示，因為王男打噴嚏太過用力，導致胸腔壓力把肺泡弄破，空氣都跑到胸膛裡，才會造成急性呼吸困難、胸口悶的症狀。他也強調，因為打噴嚏導致氣胸的情況很少見，可能是因為王男最近的體質較差有關係，近半個月以來，來醫院耳鼻喉科的過敏性鼻炎患者明顯變多，每天大約有50到60名的患者，比以往的看診人數多一倍。

陳志凌醫師呼籲有過敏性鼻炎的民眾，出門在外盡量戴著口罩，疫情還沒結束，加上春季到來，可能會有花粉或是粉塵進入鼻腔，回家之後，可以用生理食鹽水清洗鼻腔。根據統計，自發性氣胸的發生率約為十萬分之7至十萬分之37，男性較女性為多，20歲左右的年輕人發生率最高。