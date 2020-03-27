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莉婭「不願看伴侶失控」…凌晨打電話到埔里求救！謝和弦父北上衝警所：把他送醫

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▲謝和弦半夜直播。（圖／翻攝自謝和弦IG）

▲謝和弦半夜暴走直播。（圖／翻攝自謝和弦IG）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

歌手謝和弦27日凌晨1時許在IG開直播，自爆家中還藏有大麻，「全台灣只有你（我）有貨！」接著還喃喃自語、狂笑不止，令外界相當擔憂他的精神狀況。今下午1時許，警方與救護人員前往謝和弦位於板橋住處，並將他強制送醫治療；據了解，謝和弦當下走上救護車時並沒有大吵大鬧，反倒像是在搭計程車般從容，還說想要去台北市的醫院，但並未指定是哪家，最後警方決定就近將他送往署立台北醫院治療。

謝和弦自從遭到妻子Keanna舉報呼麻後，婚變風波也隨之浮上檯面，成為媒體關注焦點的謝和弦，脫序行徑一樁接著一樁，26日不但大鬧電視台遭警方帶離，27日凌晨1時許還在家中開設直播，先是拍下莉婭下廚畫面，接著介紹家中擺設，還不時又唱又跳，隨後拿起桌上一個裝花的綠色瓶子，打開側邊瓶蓋露出不明的焦黑物體，接著趕緊快手蓋上說「怎麼還有大麻！欸小心一點小心一點，噓不要跟人家講，全台灣只有你抽得到，只有你有貨，大家都缺糧斷貨只有你有貨，超靠X的，謝和弦有夠靠X的。」

▲▼ 謝和弦 。（圖／記者劉昌松攝）

▲莉婭不願見到愛侶失控，凌晨撥打電話向人在埔里的謝和弦父親、哥哥求助。（圖／記者劉昌松攝）

據悉，謝和弦直播當下情緒相當亢奮暴走，一旁的莉婭不願見到伴侶如此失控，因此表面上配合直播看好謝和弦，私底下趁隙撥打電話給人在埔里的謝和弦父親、哥哥求助；2人發現謝再度失控後，連夜搭車北上板橋，父子倆到達時第一時間還未前往謝和弦住處，而是先到江翠所向警方求助，希望能將他強制送醫。警方在獲報後也立即前往謝住家查看，並由謝父將謝和弦與莉婭帶下樓，隨後送謝和弦上救護車。

經過了12小時，謝和弦的情緒已不若直播時亢奮，反倒顯得相當從容，上救護車就好似在搭計程車般，還向現場人員表示自己希望可以到台北的醫院，但並未指明是哪家醫院，最後警方決定將他送往署立台北醫院治療。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

►快訊／「這裡怎麼還有大麻！」謝和弦凌晨暴走直播　警衝到家強制送醫治療

▼謝和弦27日下午1時45分強制送醫治療。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼謝和弦強制送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

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