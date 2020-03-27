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不要再竊電了！屏東4年追償1.14億　檢警+台電加強查緝

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▲台電屏東營業處長長張簡宗瑜（左）拜會屏東地檢署檢察長黃謀信 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電屏東營業處長長張簡宗瑜（左）拜會屏東地檢署檢察長黃謀信 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東有不少違規用電業者，屏東地檢署會同台電屏東區營業處查緝，4年來查緝314件，追償金額達1億1439萬元，屏東區處長張簡宗瑜26日拜訪剛上任檢察長黃謀信，雙方達成加強查緝共識，籲請民眾不要心存徼倖觸法。

▲台電屏東營業處長長張簡宗瑜（左）拜會屏東地檢署檢察長黃謀信 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲檢察長黃謀信（左二）指示加強查緝竊電。 　

台電張簡宗瑜處長感謝檢方自2016年來指揮警方長期協助查緝違規用電，讓台電共查獲移送314件，追償1億1439萬元，減少2千240萬度的損失。違規用電的業者有一般住宅、養殖業、中小企業工廠及KTV餐飲等行業，違規用電的手法以倒撥指數、私接線路、破壞電表結構及加裝電子零件等方式居多。

他說，雖然檢警與台電聯合稽查多年，但仍有民眾及業者為節省成本，竊取台電公司所提供的電力，致使台電公司部分線路損失龐大，因此有必要再擴大查緝違規用電案，希望檢方能協助偵辦及宣導，避免民眾因貪小便宜鋌而走險而觸法。

黃謀信檢察長表示，台電屏東區營業處所提供稽查追償金額統計，從2016年到2019年，分別收到64、78、104與54件違反電業法案件，稽查經追償之金額分別2836萬、3732萬、3645萬及1053萬元，今年到3月份為止，收案件數已有14件，追償金額172萬元，聯合查緝小組工作績效有目共睹。

遊杜絕違法用電，黃檢察長隨即指示，由主任檢察官陳彥竹及民生犯罪小組檢察官加強與台電屏東區營業處合作，並強化聯合查緝行動規劃及對外宣導相關訊息，以降低竊電情況。

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