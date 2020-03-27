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美路克空軍基地爆3人確診　台灣多位F-16飛行員受訓中

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▲▼路克空軍基地的健康保護條件（HPCON）等級上升為B級。（圖／翻攝自Facebook／Luke AFB）

▲路克空軍基地的健康保護條件（HPCON）等級為C級。（圖／翻攝自Facebook／Luke AFB）

記者楊庭蒝／綜合報導

位於美國亞利桑那州的路克空軍基地（Luke Air Force Base）在22日新增1例確診病例，累積確診共3例，目前基地領導人已經與當地的衛生防疫人員密切合作。駐紮在此的空軍教育訓練司令部第五十六戰鬥機聯隊（56 FW）從23日起，將以對低程度配置兵力，底下各個中隊可以依照人員的健康狀況來調整配置。

路克空軍基地在官方臉書粉絲團指出，新增的第3例確診是前2例確診的其中一位家庭成員，在首例確診爆發之後，基地基於隱私並沒有公布詳細資料。

路克基地是以第一次世界大戰中的美國飛行員兼榮譽勳章受獎人小法蘭克·路克少尉（Frank Luke, Jr.）的名字命名，目前是美國空軍教育訓練司令部（AETC）用來訓練F-16戰鬥機飛行員的主要訓練基地，但基地內已逐步換裝城F-35戰機。

目前亞利桑那州有401例確診，並有6例死亡病例，據了解，我國有多位F16飛行員在路克基地受訓，空軍司令部已經掌握現況，並會持續追蹤。

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