TVBS民調／陳時中滿意度高達91%　蔡英文上升6個百分點

▲蔡英文、陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速擴散全球，台灣政府在防疫工作上備受考驗。根據《TVBS》公布的最新民調結果，總統蔡英文滿意度達60％、行政院長蘇貞昌滿意度57%，另外，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中獲得高達91％滿意度。

連任的蔡英文，選後不久就面臨新冠肺炎疫情的考驗，調查發現，民眾對蔡英文滿意度較2月12日調查結果再增加6個百分點至60％，不滿意的則下降7個百分點至22％，另外18％沒表示意見。蔡英文滿意度達歷次調查新高，不滿意度則降至兩成上下，僅高於四年前就職一個月時的18％。

行政院長蘇貞昌在疫情爆發之際，第一時間禁止口罩出口、採取口罩限購措施，近日對衛生紙、民生物資搶購的文宣也引起關注。民調結果顯示，相較於2月調查結果，蘇貞昌滿意度增加5個百分點至57％，不滿意度減少5個百分點至24％，另有19％沒表示意見。

關於陳時中處理疫情的表現，高達91％民眾表示滿意，僅3％不滿意，另外6％沒有表示意見。相較2月時的調查結果，民眾對陳時中的滿意度從82％提升9個百分點至91％，不滿意度則略減3個百分點。至於民眾對政府處理疫情的看法，84％民眾表示滿意，9％表示不滿意，另外7％沒表示意見。

該民調由TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於3月20日至25日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1,239位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為183位，拒訪率為14.8%，最後成功訪問有效樣本1,056位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。