花蓮檢疫所曝光…網怒攻英國情侶　在台協會粉專挨轟：請派專機接回

▲英國在台辦事處挨轟。（合成圖／花蓮縣政府提供、翻攝英國在台辦事處臉書粉專）

政治中心／綜合報導

一對英國情侶14日入境台灣，稱沒錢住民宿，因此被安排到花蓮檢疫所，每日收費250元，包三餐、幫收垃圾，但兩人卻抱怨台灣檢疫所環境差、沒熱水、食物品質差，像住在監獄，為此向英國媒體BBC投訴。消息一出，引發台灣部分網友不滿。

▲遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，確實有這樣的人在，但台灣絕對沒有虧待，如果他們有需要的話，可以請英國代表處詢問，會給予適當協助。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，該情侶14日入境台灣，從歐洲入境要居家檢疫，原規劃安排至民宿住14天，但兩人自述沒錢，才在15日安置到花蓮縣府規劃的檢疫所，吃住收費每天僅250元，至於熱水問題也在入住當日凌晨2時就修好，「如果英國人突然想起來有錢的話，也可以安排好一點的地方」。

網友在《ETtoday新聞雲》臉書粉專貼文下方留言表示，「叫英國派專機接啊！」、「叫他們回去，吵什麼，說沒錢就以為有人贊助，還是想濫用我們的同情心」、「人要懂得感恩及知足」、「原來是騙飯的」、「250⋯⋯比在英國吃一餐還便宜還嫌」、「250元還包餐是要怎樣啊？」

另外還有網友在《英國在台辦事處》臉書粉專貼文下方回應，「太便宜被嫌，只怪台灣人心太美，一天只收250住宿加餐費」、「他們應該搬到台北的英國辦事處，看看他們是否也會在那裡投訴。」、「請英國在台辦事處好好處理他們自己國家的國民，他們把防疫當休閒是非常糟糕的態度！」、「來台灣的英國情侶，請他們離開台灣！以為台灣人好欺負嗎？」你們的英國國民實在太可恥了！還有臉投訴BBC，你們不用關懷你們自己的人民嗎？」、「請英國派專機把他們載回英國！投訴BBC？台灣人沒欠你們」

對此，英國在台辦事處表示，持續給予該在台居家檢疫的英國女子相關協助，辦事處人員與台灣相關政府單位已針對包括該女子可取得符合個人必要的飲食需求考量加以解決，並支持該女子在完成居家檢疫後的返家計畫。

▼英國網友嫌棄台灣檢疫所像監獄，引發台灣網友不滿。（圖／翻攝臉書）