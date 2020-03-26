俄羅斯一天內墜2軍機　黑海反潛艦艇尋找失蹤的蘇-27

▲Su-27戰機設計要求長程、重武裝、及很高的操控靈活性。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯國防部當地時間25日發布消息，在下午4點有一架L39信天翁輕型軍用教練機在執行飛行訓練任務時發生意外，墜毀在西南部克拉斯諾達爾邊疆區，駕駛員當場身亡，隨後在晚間8點左右，一架Su-27戰鬥機（蘇-27）在黑海上空執行任務時，突然從雷達上消失，根據當局判斷，相當有可能是墜入海中，但因為天氣惡劣的關係，難以執行搶救工作。

根據《俄新社》報導，L39信天翁教練機當時正在執行飛行訓練任務，駕駛員是一名就讀克拉斯諾達爾高級軍事航空學校的四年級學員，事發後被確認已經身亡，由於機上並陪有掛載任何彈藥，沒有造成建築破壞或其他人員傷亡。

行經黑海上空執行任務的蘇-27戰鬥機在晚間8點10分消失在雷達上後，俄羅斯國防部在8點11分收到緊急求救訊號，立即派遣安-26運輸機（Antonov An-26）及Mi-8直升機（Mi-8 Transport Helicopter）前往救援，此外也調派了俄羅斯黑海艦隊的一艘反潛艦及一艘民用船隻前往現場，無奈天候狀況不佳，救援進度難以推進。目前俄羅斯國防部還在釐清這2起事件的墜機原因。