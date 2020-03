俄羅斯一天內墜2軍機　黑海反潛艦艇尋找失蹤的蘇-27

▲Su-27戰機設計要求長程、重武裝、及很高的操控靈活性。(圖/翻攝自俄羅斯國防部官網)

記者楊庭蒝/綜合報導

俄羅斯國防部當地時間25日發布消息,在下午4點有一架L39信天翁輕型軍用教練機在執行飛行訓練任務時發生意外,墜毀在西南部克拉斯諾達爾邊疆區,駕駛員當場身亡,隨後在晚間8點左右,一架Su-27戰鬥機(蘇-27)在黑海上空執行任務時,突然從雷達上消失,根據當局判斷,相當有可能是墜入海中,但因為天氣惡劣的關係,難以執行搶救工作。

A Russian #L39 #military aircraft crashed in the #Kuban, the pilot died#russia #defense #news https://t.co/GUpmhbJOFQ